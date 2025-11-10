Рейтинг@Mail.ru
В системе водоснабжения Евпатории снизят давление
https://crimea.ria.ru/20251110/v-sisteme-vodosnabzheniya-evpatorii-snizyat-davlenie-1150765085.html
В системе водоснабжения Евпатории снизят давление
В системе водоснабжения Евпатории снизят давление - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В системе водоснабжения Евпатории снизят давление
Из-за ремонта Мойнакского напорного коллектора давление в системе водоснабжения Евпатории и поселка Заозерное снизят на сутки. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149042543_124:0:876:423_1920x0_80_0_0_444d34e213265e68f744e382fad69e46.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта Мойнакского напорного коллектора давление в системе водоснабжения Евпатории и поселка Заозерное снизят на сутки. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.И призвал запастись питьевой водой на данный период времени.В пгт Мирный и пгт Новоозерное давление снижаться не будет, отметил Юрьев.Силами ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской️ +7 (978) 467-07-52.
В системе водоснабжения Евпатории снизят давление

В системе водоснабжения Евпатории снизят давление из-за ремонта Мойнакского коллектора

09:13 10.11.2025
 
СИФМЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта Мойнакского напорного коллектора давление в системе водоснабжения Евпатории и поселка Заозерное снизят на сутки. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
"В связи с производственными работами по ремонту Мойнакского напорного коллектора с 22:00 10.11.2025 до 22:00 11.11.2025 будет снижено давление в системе водоснабжения Евпатории и поселка Заозерное (кроме Светового маяка)", – проинформировал глава администрации.
И призвал запастись питьевой водой на данный период времени.
В пгт Мирный и пгт Новоозерное давление снижаться не будет, отметил Юрьев.
Силами ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской️ +7 (978) 467-07-52.
Лента новостейМолния