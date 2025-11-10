https://crimea.ria.ru/20251110/v-sisteme-vodosnabzheniya-evpatorii-snizyat-davlenie-1150765085.html
В системе водоснабжения Евпатории снизят давление
СИФМЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта Мойнакского напорного коллектора давление в системе водоснабжения Евпатории и поселка Заозерное снизят на сутки. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.И призвал запастись питьевой водой на данный период времени.В пгт Мирный и пгт Новоозерное давление снижаться не будет, отметил Юрьев.Силами ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской️ +7 (978) 467-07-52.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
