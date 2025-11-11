https://crimea.ria.ru/20251111/bez-svo-chernoe-more-stalo-by-vnutrennim-morem-nato--senator-1150801190.html
Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция предотвратила экспансию НАТО в Черном и Балтийском морях, а также включение Украины в той или иной форме в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Кроме того, по мнению Косачева, если бы не специальная военная операция, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть, на сохранение суверенитета стран, не входящих в Североатлантический альянсПо словам политика, СВО – это "не причина, а следствие разрушительной консолидации НАТО на позициях противопоставления себя остальному миру".После распада СССР Россия постоянно предлагала натовцам договориться "на берегу", но они "все более изолируют себя от остального мира, замыкаясь на собственном островке самовлюбленности и иллюзии вседозволенности", подчеркнул Косачев.
"Если бы не СВО, то сейчас уже не только Балтийское, но и Черное море было бы объявлено "внутренним морем НАТО". Если бы не СВО, в НАТО в той или иной форме уже была бы Украина", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по мнению Косачева, если бы не специальная военная операция, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть, на сохранение суверенитета стран, не входящих в Североатлантический альянс
По словам политика, СВО – это "не причина, а следствие разрушительной консолидации НАТО на позициях противопоставления себя остальному миру".
После распада СССР Россия постоянно предлагала натовцам договориться "на берегу", но они "все более изолируют себя от остального мира, замыкаясь на собственном островке самовлюбленности и иллюзии вседозволенности", подчеркнул Косачев.
"Но ни Балтийское, ни Черное, ни другие моря Мирового океана никогда не станут натовскими. Потому что есть суверенная Россия, и есть наши суверенные единомышленники, которых в результате попыток НАТО изолировать нашу страну становится, напротив, все больше. Так тому и быть", – заключил вице-спикер Совфеда.
