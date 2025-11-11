https://crimea.ria.ru/20251111/bez-svo-chernoe-more-stalo-by-vnutrennim-morem-nato--senator-1150801190.html

Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор

Специальная военная операция предотвратила экспансию НАТО в Черном и Балтийском морях, а также включение Украины в той или иной форме в Североатлантический... РИА Новости Крым, 11.11.2025

новости сво

нато

черное море

константин косачев

мнения

россия

украина

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262915_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_dec5d5c3a5f375914391afb1dc11adae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция предотвратила экспансию НАТО в Черном и Балтийском морях, а также включение Украины в той или иной форме в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Кроме того, по мнению Косачева, если бы не специальная военная операция, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть, на сохранение суверенитета стран, не входящих в Североатлантический альянсПо словам политика, СВО – это "не причина, а следствие разрушительной консолидации НАТО на позициях противопоставления себя остальному миру".После распада СССР Россия постоянно предлагала натовцам договориться "на берегу", но они "все более изолируют себя от остального мира, замыкаясь на собственном островке самовлюбленности и иллюзии вседозволенности", подчеркнул Косачев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз Азарова Песков дал совет НАТО НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии

