Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор
Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор
Специальная военная операция предотвратила экспансию НАТО в Черном и Балтийском морях, а также включение Украины в той или иной форме в Североатлантический... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T11:11
2025-11-11T11:11
новости сво
нато
черное море
константин косачев
мнения
россия
украина
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция предотвратила экспансию НАТО в Черном и Балтийском морях, а также включение Украины в той или иной форме в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Кроме того, по мнению Косачева, если бы не специальная военная операция, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть, на сохранение суверенитета стран, не входящих в Североатлантический альянсПо словам политика, СВО – это "не причина, а следствие разрушительной консолидации НАТО на позициях противопоставления себя остальному миру".После распада СССР Россия постоянно предлагала натовцам договориться "на берегу", но они "все более изолируют себя от остального мира, замыкаясь на собственном островке самовлюбленности и иллюзии вседозволенности", подчеркнул Косачев.
черное море
россия
украина
новости сво, нато, черное море, константин косачев, мнения, россия, украина, политика
Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор

Спецоперация предотвратила включение Украины в НАТО в той или иной форме – Косачев

11:11 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция предотвратила экспансию НАТО в Черном и Балтийском морях, а также включение Украины в той или иной форме в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Если бы не СВО, то сейчас уже не только Балтийское, но и Черное море было бы объявлено "внутренним морем НАТО". Если бы не СВО, в НАТО в той или иной форме уже была бы Украина", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по мнению Косачева, если бы не специальная военная операция, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть, на сохранение суверенитета стран, не входящих в Североатлантический альянс
По словам политика, СВО – это "не причина, а следствие разрушительной консолидации НАТО на позициях противопоставления себя остальному миру".
После распада СССР Россия постоянно предлагала натовцам договориться "на берегу", но они "все более изолируют себя от остального мира, замыкаясь на собственном островке самовлюбленности и иллюзии вседозволенности", подчеркнул Косачев.
"Но ни Балтийское, ни Черное, ни другие моря Мирового океана никогда не станут натовскими. Потому что есть суверенная Россия, и есть наши суверенные единомышленники, которых в результате попыток НАТО изолировать нашу страну становится, напротив, все больше. Так тому и быть", – заключил вице-спикер Совфеда.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда закончится СВО – прогноз Азарова
Песков дал совет НАТО
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
 
Новости СВОНАТОЧерное мореКонстантин КосачевМненияРоссияУкраинаПолитика
 
