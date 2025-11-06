https://crimea.ria.ru/20251106/peskov-dal-sovet-nato-1150700808.html

Песков дал совет НАТО

Песков дал совет НАТО - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Песков дал совет НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет странам НАТО и руководителю северо-атлантического альянса Марку Рютте, как можно понять Россию. РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T13:37

2025-11-06T13:37

2025-11-06T13:37

дмитрий песков

кремль

россия

нато

политика

внешняя политика

коллективный запад

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142597266_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a9493254c37f55e8f8104b0f48b593b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет странам НАТО и руководителю северо-атлантического альянса Марку Рютте, как можно понять Россию. Он подчеркнул, что недавнее высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он перестал обращать внимание на выступления президента РФ Владимира Путина, является одной из главных проблем коммуникации, которую можно и нужно решить.В конце октября глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа больше не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Он отметил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готова усилить военное присутствие в РумынииВ НАТО представили концепцию сдерживания России в ЕвропеЕвропа готовится к новой большой войне - Лавров

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, нато, политика, внешняя политика, коллективный запад, новости