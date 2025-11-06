Рейтинг@Mail.ru
Песков дал совет НАТО - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Песков дал совет НАТО
Песков дал совет НАТО - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Песков дал совет НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет странам НАТО и руководителю северо-атлантического альянса Марку Рютте, как можно понять Россию. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет странам НАТО и руководителю северо-атлантического альянса Марку Рютте, как можно понять Россию. Он подчеркнул, что недавнее высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он перестал обращать внимание на выступления президента РФ Владимира Путина, является одной из главных проблем коммуникации, которую можно и нужно решить.В конце октября глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа больше не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Он отметил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".
дмитрий песков, кремль, россия, нато, политика, внешняя политика, коллективный запад, новости
Песков дал совет НАТО

В Кремле посоветовали НАТО прислушаться к России

13:37 06.11.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет странам НАТО и руководителю северо-атлантического альянса Марку Рютте, как можно понять Россию.
Он подчеркнул, что недавнее высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он перестал обращать внимание на выступления президента РФ Владимира Путина, является одной из главных проблем коммуникации, которую можно и нужно решить.
"В этом как раз и кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя - с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться - поймете", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
В конце октября глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа больше не скрывает приготовления к новой большой европейской войне и создает коалиции для этих целей. Он отметил, что Германия и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, а на днях "стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения".
