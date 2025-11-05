https://crimea.ria.ru/20251105/nato-gotova-usilit-voennoe-prisutstvie-v-rumynii-1150688016.html
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии - РИА Новости Крым, 05.11.2025
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T21:07
2025-11-05T21:07
2025-11-05T20:28
марк рютте
нато
новости
черное море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922238_0:309:3076:2039_1920x0_80_0_0_47659de47461b0110a7f7d8f33ff12ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с румынским лидером Никушором Даном.Он пояснил, что речь может идти о дополнительных сухопутных и воздушных силах, а также о новых тактиках, включая использование морских беспилотников, подчеркнул, что НАТО укрепляет позиции на всем восточном направлении, при этом Румынию назвал "ценным союзником" и оценил роль страны в Черноморском регионе, как ключевую.Также Рютте проинформировал о работе над созданием "общеевропейского противодронового щита".В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО. Переговоры прошли в Бухаресте, во дворце Котрочень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную техникуМосква видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДРасширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922238_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_b74504279189e6e524559e4f38bfafb1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк рютте, нато, новости, черное море, в мире
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии – Рютте
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с румынским лидером Никушором Даном.
"Если будет необходимость, мы можем направить дополнительные силы, включая подразделения в Румынию. Сейчас здесь проходят обучение более пяти тысяч военнослужащих. Если Румыния будет атакована, за ее защиту вступятся 31 страна НАТО. Мы непобедимы – поэтому никто не рискнет нас проверять", – цитирует Рютте РИА Новости.
Он пояснил, что речь может идти о дополнительных сухопутных и воздушных силах, а также о новых тактиках, включая использование морских беспилотников, подчеркнул, что НАТО укрепляет позиции на всем восточном направлении, при этом Румынию назвал "ценным союзником" и оценил роль страны в Черноморском регионе, как ключевую.
Также Рютте проинформировал о работе над созданием "общеевропейского противодронового щита".
В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО. Переговоры прошли в Бухаресте, во дворце Котрочень.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: