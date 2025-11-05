https://crimea.ria.ru/20251105/nato-gotova-usilit-voennoe-prisutstvie-v-rumynii-1150688016.html

НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии

НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии - РИА Новости Крым, 05.11.2025

НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии

НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с... РИА Новости Крым, 05.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с румынским лидером Никушором Даном.Он пояснил, что речь может идти о дополнительных сухопутных и воздушных силах, а также о новых тактиках, включая использование морских беспилотников, подчеркнул, что НАТО укрепляет позиции на всем восточном направлении, при этом Румынию назвал "ценным союзником" и оценил роль страны в Черноморском регионе, как ключевую.Также Рютте проинформировал о работе над созданием "общеевропейского противодронового щита".В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО. Переговоры прошли в Бухаресте, во дворце Котрочень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную техникуМосква видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДРасширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт

