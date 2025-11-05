Рейтинг@Mail.ru
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии - РИА Новости Крым, 05.11.2025
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии - РИА Новости Крым, 05.11.2025
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с румынским лидером Никушором Даном.Он пояснил, что речь может идти о дополнительных сухопутных и воздушных силах, а также о новых тактиках, включая использование морских беспилотников, подчеркнул, что НАТО укрепляет позиции на всем восточном направлении, при этом Румынию назвал "ценным союзником" и оценил роль страны в Черноморском регионе, как ключевую.Также Рютте проинформировал о работе над созданием "общеевропейского противодронового щита".В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО. Переговоры прошли в Бухаресте, во дворце Котрочень.
НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии

НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии – Рютте

21:07 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. НАТО готова наращивать военное присутствие в Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с румынским лидером Никушором Даном.
"Если будет необходимость, мы можем направить дополнительные силы, включая подразделения в Румынию. Сейчас здесь проходят обучение более пяти тысяч военнослужащих. Если Румыния будет атакована, за ее защиту вступятся 31 страна НАТО. Мы непобедимы – поэтому никто не рискнет нас проверять", – цитирует Рютте РИА Новости.
Он пояснил, что речь может идти о дополнительных сухопутных и воздушных силах, а также о новых тактиках, включая использование морских беспилотников, подчеркнул, что НАТО укрепляет позиции на всем восточном направлении, при этом Румынию назвал "ценным союзником" и оценил роль страны в Черноморском регионе, как ключевую.
Также Рютте проинформировал о работе над созданием "общеевропейского противодронового щита".
В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО. Переговоры прошли в Бухаресте, во дворце Котрочень.
