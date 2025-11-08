Рейтинг@Mail.ru
Трампа пригласили в Крым - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/trampa-priglasili-v-krym-1150747572.html
Трампа пригласили в Крым
Трампа пригласили в Крым - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Трампа пригласили в Крым
Если бы президент США Дональд Трамп посетил Крым, это помогло бы ему разобраться в причинах украинского конфликта и воочию увидеть, почему крымчане выбрали... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T10:51
2025-11-08T10:46
крым
владимир константинов
дональд трамп
сша
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149492189_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_8de3330356aafedb007e2b6f9e7fc8c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Если бы президент США Дональд Трамп посетил Крым, это помогло бы ему разобраться в причинах украинского конфликта и воочию увидеть, почему крымчане выбрали Россию в 2014 году. Об этом заявил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.Он также добавил, что в Крыму "есть что посмотреть".Ранее Трамп заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров
крым
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149492189_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_ec5d6e35bdb5389e479241ead246018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, дональд трамп, сша, политика, внешняя политика, новости
Трампа пригласили в Крым

Константинов предложил Трампу посетить Крым

10:51 08.11.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Если бы президент США Дональд Трамп посетил Крым, это помогло бы ему разобраться в причинах украинского конфликта и воочию увидеть, почему крымчане выбрали Россию в 2014 году. Об этом заявил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.
"Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России", – сказал Константинов агентству РИА Новости.
Он также добавил, что в Крыму "есть что посмотреть".
Ранее Трамп заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме
Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров
 
КрымВладимир КонстантиновДональд ТрампСШАПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
13:21Путин назначил нового замминистра обороны России
13:13Новости СВО: армия России движется вперед
12:49ВСУ 13 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске
12:37Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
12:26"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США
12:18"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
12:10Российские войска освободили Волчье в Днепропетровской области
11:49Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
11:32Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
11:17В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
11:02ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области
10:51Трампа пригласили в Крым
10:39Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
10:24Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
Лента новостейМолния