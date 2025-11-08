https://crimea.ria.ru/20251108/trampa-priglasili-v-krym-1150747572.html

Трампа пригласили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Если бы президент США Дональд Трамп посетил Крым, это помогло бы ему разобраться в причинах украинского конфликта и воочию увидеть, почему крымчане выбрали Россию в 2014 году. Об этом заявил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.Он также добавил, что в Крыму "есть что посмотреть".Ранее Трамп заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров

