Рейтинг@Mail.ru
Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250927/krym-ne-daval-kievu-soglasiya-na-upravlenie--lavrov-1149791834.html
Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров
Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров
Крым и новые регионы законно самоопределились после госпереворота на Украине и это соответствует нормам международного права. Об этом заявил глава МИД России... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T21:01
2025-09-27T21:13
сергей лавров
крым
новые регионы россии
россия
политика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149792005_0:128:3110:1878_1920x0_80_0_0_7d4cd06b62006a3a8c5d7b9f5716758b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Крым и новые регионы законно самоопределились после госпереворота на Украине и это соответствует нормам международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Во всех этих случая, по словам министра, был реализован принцип, закрепленный в 1776 году в Декларации о независимости США и в последствии не раз подтвержденный многими американскими президентами."Принцип такой: "Правительства получат свою легитимность с согласия управляемых" Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народа, которым они пытались управлять", – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине - ТрампВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение
крым
новые регионы россии
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149792005_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_da3049894b8e81276bfe8ebbc509fe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, крым, новые регионы россии, россия, политика, в мире, украина
Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров

Крым и новые регионы законно самоопределились после госпереворота на Украине – Лавров

21:01 27.09.2025 (обновлено: 21:13 27.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Крым и новые регионы законно самоопределились после госпереворота на Украине и это соответствует нормам международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Народы Африки и Азии отказались жить под гнетом колонизаторов. Точно также как после госпереворота 2014 года на Украине Крым, Донбасс и Новороссия отказались подчиниться незаконно захватившему власть киевскому неонацистскому режиму, который не только не представляет интересы их населения, но и развязал против него войну", – напомнил Лавров.

Во всех этих случая, по словам министра, был реализован принцип, закрепленный в 1776 году в Декларации о независимости США и в последствии не раз подтвержденный многими американскими президентами.
"Принцип такой: "Правительства получат свою легитимность с согласия управляемых" Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народа, которым они пытались управлять", – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.
Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине - Трамп
В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение
 
Сергей ЛавровКрымНовые регионы РоссииРоссияПолитикаВ миреУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:48Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
21:31Хозяин медной лавки: мастер делает традиционную посуду крымских татар
21:16Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
21:01Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров
20:48Лавров анонсировал третий раунд консультаций России и США
20:32"Серьезно пожалеете": Лавров о попытках сбивать объекты в воздухе РФ
20:23НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию – Лавров
20:15Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров
19:51Лавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине
19:34Лавров высказался о возможном продлении Договора о СНВ
19:25Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – Лавров
19:10Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостров
18:44Детские сады в Крыму – сколько новых мест создали за 10 лет
18:16Интеллект без души: почему нейросети не способны заменить человека
17:43Чем опасно курение кальяна
17:16Новые вспышки на Солнце – каковы риски для Земли
16:54В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков
16:36Новости СВО: российские бойцы жгут вражескую технику на всех направлениях
Лента новостейМолния