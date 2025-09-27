https://crimea.ria.ru/20250927/krym-ne-daval-kievu-soglasiya-na-upravlenie--lavrov-1149791834.html

Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров

Крым и новые регионы законно самоопределились после госпереворота на Украине и это соответствует нормам международного права. Об этом заявил глава МИД России... РИА Новости Крым, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Крым и новые регионы законно самоопределились после госпереворота на Украине и это соответствует нормам международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Во всех этих случая, по словам министра, был реализован принцип, закрепленный в 1776 году в Декларации о независимости США и в последствии не раз подтвержденный многими американскими президентами."Принцип такой: "Правительства получат свою легитимность с согласия управляемых" Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народа, которым они пытались управлять", – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.Вопрос принадлежности Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно, никакие усилия коллективного Запада не изменят эту позицию Москвы, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине - ТрампВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение

