"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме - РИА Новости Крым, 29.10.2025
"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме
"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме - РИА Новости Крым, 29.10.2025
"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме
Американский журналист Такер Карлсон назвал глупыми и безрассудными заявления западных политиков о "принадлежности" Крыма Украине и намерении вернуть полуостров РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T07:17
2025-10-29T07:18
крым
такер карлсон
украина
россия
новости
политика
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон назвал глупыми и безрассудными заявления западных политиков о "принадлежности" Крыма Украине и намерении вернуть полуостров под юрисдикцию Киева. Об этом он заявил в интервью RTVI US на YouTube.Телеведущий также указал, что западные политики говорят о "скором крахе" экономики РФ, но эти прогнозы бездоказательны и делаются для того, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину.Ранее экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым заявил, что Украина не сможет в ближайшем будущем "вернуть" Крым и Донбасс, тем более военным путем. По его словам, любые попытки силового захвата регионов "не принесут устойчивого результата", а ставка Запада должна быть сделана на долгосрочную политико-экономическую стратегию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не давал Киеву согласия на управление – ЛавровУкраине нужна перезагрузка: Зеленскому ответили на слова о статусе КрымаЛавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть
"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме

Заявления западных политиков о "возвращении" Крыма Украине глупы и безрассудны – Карлсон

07:17 29.10.2025 (обновлено: 07:18 29.10.2025)
 
© GIORGIO VIERAАмериканский политический обозреватель Такер Карлсон
Американский политический обозреватель Такер Карлсон
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон назвал глупыми и безрассудными заявления западных политиков о "принадлежности" Крыма Украине и намерении вернуть полуостров под юрисдикцию Киева. Об этом он заявил в интервью RTVI US на YouTube.
"Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно", – цитирует Карлсона РИА Новости.
Телеведущий также указал, что западные политики говорят о "скором крахе" экономики РФ, но эти прогнозы бездоказательны и делаются для того, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину.
Ранее экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым заявил, что Украина не сможет в ближайшем будущем "вернуть" Крым и Донбасс, тем более военным путем. По его словам, любые попытки силового захвата регионов "не принесут устойчивого результата", а ставка Запада должна быть сделана на долгосрочную политико-экономическую стратегию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.
