Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем - 07.11.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251107/passazhir-inomarki-pogib-v-lobovom-dtp-pod-simferopolem-1150729780.html
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T14:06
2025-11-07T14:06
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крым
новости крыма
симферопольский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла утром в пятницу на дороге Симферополь – Николаевка близ села Новозбурьевка.По данным ведомства, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata.В результате погиб 27-летний пассажир Kia. Второй пассажир данного авто и оба водителя были госпитализированыПо факту ДТП проводится проверка.
крым
симферопольский район
дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма, симферопольский район
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем

Пассажир погиб в результате лобового столкновения двух машин под Симферополем

14:06 07.11.2025
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП под Симферополем на трассе в Николаевку
Смертельное ДТП под Симферополем на трассе в Николаевку
© МВД по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Авария произошла утром в пятницу на дороге Симферополь – Николаевка близ села Новозбурьевка.
По данным ведомства, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata.
В результате погиб 27-летний пассажир Kia. Второй пассажир данного авто и оба водителя были госпитализированы
По факту ДТП проводится проверка.
