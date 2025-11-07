https://crimea.ria.ru/20251107/passazhir-inomarki-pogib-v-lobovom-dtp-pod-simferopolem-1150729780.html

Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем

Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по...

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла утром в пятницу на дороге Симферополь – Николаевка близ села Новозбурьевка.По данным ведомства, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata.В результате погиб 27-летний пассажир Kia. Второй пассажир данного авто и оба водителя были госпитализированыПо факту ДТП проводится проверка.

2025

