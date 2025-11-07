https://crimea.ria.ru/20251107/passazhir-inomarki-pogib-v-lobovom-dtp-pod-simferopolem-1150729780.html
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
2025-11-07T14:06
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крым
новости крыма
симферопольский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла утром в пятницу на дороге Симферополь – Николаевка близ села Новозбурьевка.По данным ведомства, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata.В результате погиб 27-летний пассажир Kia. Второй пассажир данного авто и оба водителя были госпитализированыПо факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем Три человека погибли в Крыму на дорогах В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
крым
симферопольский район
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
