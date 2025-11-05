Рейтинг@Mail.ru
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251105/v-krymu-devushka-na-inomarke-sbila-dvukh-peshekhodov---odin-pogib-na-meste-1150671983.html
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
В Крыму Госавтоинспекция и прокуратура устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сакском районе. РИА Новости Крым, 05.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150671866_0:0:1216:684_1920x0_80_0_0_5f4d9edac3ab755c1cdbc7b556cda128.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Госавтоинспекция и прокуратура устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сакском районе.По данным ГАИ, авария произошла в среду в 8:20 в селе Уютное. Водитель автомобиля Daihatsu, 2004 года рождения, следуя по улице Гагарина, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прокуратура республики контролирует ход проверки обстоятельств ДТП. По информации надзорного ведомства, за рулем иномарки была девушка. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
сакский район
крым
Новости
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте

В Сакском районе Крыма девушка на иномарке сбила двух пешеходов - одного насмерть

12:19 05.11.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в селе Уютное Сакского района Крыма. Скриншот видео
ДТП в селе Уютное Сакского района Крыма. Скриншот видео
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Госавтоинспекция и прокуратура устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сакском районе.
По данным ГАИ, авария произошла в среду в 8:20 в селе Уютное. Водитель автомобиля Daihatsu, 2004 года рождения, следуя по улице Гагарина, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате происшествия один из пешеходов — мужчина 1950 года рождения — получил смертельные травмы. Вторая пострадавшая, женщина 1953 года рождения, была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Прокуратура республики контролирует ход проверки обстоятельств ДТП. По информации надзорного ведомства, за рулем иномарки была девушка. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
