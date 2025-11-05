https://crimea.ria.ru/20251105/v-krymu-devushka-na-inomarke-sbila-dvukh-peshekhodov---odin-pogib-na-meste-1150671983.html
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
2025-11-05T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Госавтоинспекция и прокуратура устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сакском районе.По данным ГАИ, авария произошла в среду в 8:20 в селе Уютное. Водитель автомобиля Daihatsu, 2004 года рождения, следуя по улице Гагарина, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прокуратура республики контролирует ход проверки обстоятельств ДТП. По информации надзорного ведомства, за рулем иномарки была девушка. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
