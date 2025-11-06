https://crimea.ria.ru/20251106/voditelya-zazhalo-v-salone-avto-v-rezultate-dtp-pod-simferopolem-1150697860.html
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
Водителя микроавтобуса зажало в салоне в результате ДТП в селе Пионерское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
2025-11-06T11:53
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
крым
симферопольский район
мчс крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Водителя микроавтобуса зажало в салоне в результате ДТП в селе Пионерское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Авария произошла в четверг в 05:48 - столкнулись автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes. В результате происшествия водитель первого авто оказался заблокированным в салоне машины. На помощь выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также ГИБДД и скорой помощи.Также сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия.
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
