Рейтинг@Mail.ru
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251106/voditelya-zazhalo-v-salone-avto-v-rezultate-dtp-pod-simferopolem-1150697860.html
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
Водителя микроавтобуса зажало в салоне в результате ДТП в селе Пионерское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T11:53
2025-11-06T11:49
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
крым
симферопольский район
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150697953_0:192:1280:912_1920x0_80_0_0_57038579c30a209bc0a7af95b5e4a705.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Водителя микроавтобуса зажало в салоне в результате ДТП в селе Пионерское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Авария произошла в четверг в 05:48 - столкнулись автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes. В результате происшествия водитель первого авто оказался заблокированным в салоне машины. На помощь выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также ГИБДД и скорой помощи.Также сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"Поезд смял автобус с пассажирами в ХабаровскеВ Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150697953_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7531032ab3dbb3eea0fbf19e0e276e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, симферопольский район, мчс крыма
Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем

В ДТП под Симферополем водителя микроавтобуса зажало в салоне

11:53 06.11.2025
 
© МЧС КрымаДТП в селе Пионерское 6.11. 2025
ДТП в селе Пионерское 6.11. 2025
© МЧС Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Водителя микроавтобуса зажало в салоне в результате ДТП в селе Пионерское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Авария произошла в четверг в 05:48 - столкнулись автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes. В результате происшествия водитель первого авто оказался заблокированным в салоне машины.
На помощь выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также ГИБДД и скорой помощи.
"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину, наложили ему воротник Шанца и на жестких носилках транспортировали в автомобиль "скорой"", - говорится в сообщении.
Также сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости КрымаКрымСимферопольский районМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Песков дал совет НАТО
13:08Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
12:51Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
12:36В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
12:29Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
12:07В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
12:00Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
11:53Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
11:47Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
11:42Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран
11:33Пять сел под Алуштой обесточены из-за аварии
11:28Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
11:19На востоке Крыма будет громко – отработают саперы и военные
11:09На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
10:56Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
10:48На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС
10:34Крым делает ставку на российский бизнес
10:26В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества
10:09Аферист под женским именем обманывал крымчан
09:54Армия России получила новую партию истребителей Су-34
Лента новостейМолния