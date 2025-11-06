Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем

https://crimea.ria.ru/20251106/voditelya-zazhalo-v-salone-avto-v-rezultate-dtp-pod-simferopolem-1150697860.html

Водителя микроавтобуса зажало в салоне в результате ДТП в селе Пионерское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T11:53

2025-11-06T11:53

2025-11-06T11:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Водителя микроавтобуса зажало в салоне в результате ДТП в селе Пионерское Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Авария произошла в четверг в 05:48 - столкнулись автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes. В результате происшествия водитель первого авто оказался заблокированным в салоне машины. На помощь выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также ГИБДД и скорой помощи.Также сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия.

2025

