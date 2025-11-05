https://crimea.ria.ru/20251105/tri-cheloveka-pogibli-v-krymu-na-dorogakh-1150672445.html
Три человека погибли в Крыму на дорогах
Три человека погибли в Крыму на дорогах - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Три человека погибли в Крыму на дорогах
В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T19:51
2025-11-05T19:51
2025-11-05T19:51
новости
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, одно из которых стало смертельным."Пресечено 126 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 10 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в ГАИ.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТПАвто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщиныВ Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
Три человека погибли в Крыму на дорогах
В Крыму три человека погибли в 28 ДТП за неделю – Госавтоинспекция