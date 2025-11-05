https://crimea.ria.ru/20251105/tri-cheloveka-pogibli-v-krymu-na-dorogakh-1150672445.html

Три человека погибли в Крыму на дорогах

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, одно из которых стало смертельным."Пресечено 126 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 10 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в ГАИ.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТПАвто опрокинулось через отбойник в Сочи – погибли две женщиныВ Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети

