Три человека погибли в Крыму на дорогах - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Три человека погибли в Крыму на дорогах
Три человека погибли в Крыму на дорогах - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Три человека погибли в Крыму на дорогах
В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, одно из которых стало смертельным."Пресечено 126 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 10 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в ГАИ.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения.
новости, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
Три человека погибли в Крыму на дорогах

В Крыму три человека погибли в 28 ДТП за неделю – Госавтоинспекция

19:51 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.

"В период с 27 октября по 2 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 28 ДТП, в которых три человека погибли, 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний", – сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, одно из которых стало смертельным.
"Пресечено 126 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 10 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в ГАИ.
Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли семь человек и больше 20 получили ранения.
