Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк
Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк о приглашении на якобы презентацию о ее книге про РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T15:03
2025-11-05T15:03
2025-11-05T15:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк о приглашении на якобы презентацию о ее книге про супруга Тиграна Кеосаяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Симоньян добавила, что рассылка "приглашений" уже на контроле у правоохранителей"."Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны", – подчеркнула Симоньян.Тигран Кеосаян, известный российский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий скончался 26 сентября. В январе 2025 года Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце. Режиссеру, сценаристу, актеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну было 59 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян начала химиотерапиюРасследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено"Заставили говорить правду": Байден и Обама "поздравили" RT с 20-летием
Новости
ru-RU
Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк
Маргарита Симоньян опровергла фейк о презентации ее книги о Тигране Кеосаяне
15:03 05.11.2025