https://crimea.ria.ru/20251105/simonyan-prezentatsiya-yakoby-moey-knigi-o-tigrane-keosayane--feyk-1150676671.html

Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк

Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк о приглашении на якобы презентацию о ее книге про РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T15:03

2025-11-05T15:03

2025-11-05T15:04

фейк

маргарита симоньян

тигран кеосаян

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150676519_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_17732ac14a2fa7dc03addf5436319f49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла фейк о приглашении на якобы презентацию о ее книге про супруга Тиграна Кеосаяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Симоньян добавила, что рассылка "приглашений" уже на контроле у правоохранителей"."Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны", – подчеркнула Симоньян.Тигран Кеосаян, известный российский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий скончался 26 сентября. В январе 2025 года Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце. Режиссеру, сценаристу, актеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну было 59 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян начала химиотерапиюРасследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено"Заставили говорить правду": Байден и Обама "поздравили" RT с 20-летием

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, маргарита симоньян, тигран кеосаян, общество, новости