"Заставили говорить правду": Байден и Обама "поздравили" RT с 20-летием

RT в честь своего 20-летия создал ролик о своей работе за рубежом, в котором о достижениях телеканала рассказывают сгенерированные искусственным интеллектом

2025-10-19T17:42

2025-10-19T17:42

2025-10-19T17:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. RT в честь своего 20-летия создал ролик о своей работе за рубежом, в котором о достижениях телеканала рассказывают сгенерированные искусственным интеллектом экс-президенты США Барак Обама и Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие западные политики.Видео опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."На вечере в честь 20-летия RT показали президенту (России Владимиру Путину) ролик о нашей работе за рубежом. Не обошлось без ИИ. И вы посмотрите", - написала она.В полуюмористическом ролике продолжительностью чуть более трех минут рассказывается о достижениях телеканала за два десятилетия.В 2024 году телеканал обошел по просмотрам в соцсетях BBC, Sky News и CNN. Суммарная аудитория телеканалов RT составляет около 1 млрд зрителей. В ролике также говорится об успехах вещания RT в арабском мире, Латинской Америке, Африке, Европе. Об этих и других достижениях рассказывают политики и военные западных стран. В ролике приведены как фрагменты реальных выступлений, так и созданные нейросетью бывшие и действующие представители элиты западных стран.17 октября RT отметил свое 20-летие. Церемония состоялась в Большом театре. Поздравить руководство и коллектив телеканала пришел президент России Владимир Путин. Он отметил, что канал Russia Today прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире. Президент подчеркнул, что суверенитет России, за который страна боролась и продолжает бороться, зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информациюСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:RT защищает свои убеждения – Симоньян Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RTВызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT

