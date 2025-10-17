Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала Russia Today и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на мероприятии, посвященном 20-летию RT, рассказала, что не ожидала, что RT добьется таких успехов по всему миру.Она также отметила, что телеканал RT сейчас осваивает вещание на глобальном Юге.Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Круглосуточное вещание налажено на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках. Под брендом работают также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.В 2013 году телеканал становится лидером по просмотрам на YouTube среди новостных каналов. Через год аудитория RT по всему миру достигла более 700 млн человек. В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube и опередил по просмотрам все ведущие новостные каналы, такие как BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.Западу не помогли даже многочисленные санкции против RT и удаление официальных аккаунтов в соцсетях. Агентство запустило так называемые "партизанские проекты" - каналы, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют нужный контент. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд.Телеканал RT освещает специальную военную операцию с момента ее начала. Первые группы прибыли на территории Луганской и Донецкой республик после их признания Российской Федерацией, объявление президентом о начале специальной военной операции телеканал освещал из Донецка и Луганска. За годы операции в зоне СВО съемочные группы RT работали первыми из СМИ в ряде освобожденных мест, включая Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджу.45 сотрудников RT были удостоены государственных наград, включая пять орденов Мужества и пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT

RT осваивает вещание на глобальном Юге – Симоньян

18:34 17.10.2025 (обновлено: 18:38 17.10.2025)
 
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
© Предоставлено пресс-службой RT.
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала Russia Today и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на мероприятии, посвященном 20-летию RT, рассказала, что не ожидала, что RT добьется таких успехов по всему миру.
"Никогда бы я не поверила в то, что может быть такое невероятно большое празднование, и что наша команда добьется таких успехов по всему миру, где-то вызывая любовь, где-то вызывая ненависть и зависть. И то и другое хорошо. Я надеюсь, вы получите удовольствие от этого вечера", - сказала Симоньян на праздничном мероприятии, посвященном 20-летию RT.
Она также отметила, что телеканал RT сейчас осваивает вещание на глобальном Юге.

"Еще много аудиторий, до которых нужно достучаться. Мы (телеканал RT - ред.) сейчас очень активно осваиваем так называемый Глобальный Юг", - сказала Симоньян.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Круглосуточное вещание налажено на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках. Под брендом работают также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
В 2013 году телеканал становится лидером по просмотрам на YouTube среди новостных каналов. Через год аудитория RT по всему миру достигла более 700 млн человек. В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube и опередил по просмотрам все ведущие новостные каналы, такие как BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.
Западу не помогли даже многочисленные санкции против RT и удаление официальных аккаунтов в соцсетях. Агентство запустило так называемые "партизанские проекты" - каналы, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют нужный контент. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд.
Телеканал RT освещает специальную военную операцию с момента ее начала. Первые группы прибыли на территории Луганской и Донецкой республик после их признания Российской Федерацией, объявление президентом о начале специальной военной операции телеканал освещал из Донецка и Луганска. За годы операции в зоне СВО съемочные группы RT работали первыми из СМИ в ряде освобожденных мест, включая Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджу.
45 сотрудников RT были удостоены государственных наград, включая пять орденов Мужества и пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
