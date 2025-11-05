https://crimea.ria.ru/20251105/bolee-30-chelovek-poluchili-ozhogi-glaz-v-kinoteatre-v-khakasii-1150675506.html

Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии

Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии

В Абакане посетили кинотеатра, среди которых были дети, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре из-за не выключенной бактерицидной лампы. По... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T14:10

2025-11-05T14:10

2025-11-05T14:31

республика хакасия

происшествия

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

кино

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150674898_0:239:1116:867_1920x0_80_0_0_f60f2bc734dd32b7693615fed455a5c1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Абакане посетили кинотеатра, среди которых были дети, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре из-за не выключенной бактерицидной лампы. По данному факту возбуждено уголовное дело, начата проверка, сообщают пресс-службы СК России по региону и прокуратуры.Как полагает следствие, во время киносеанса в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, среди которых дети, получили ожоги глаз.Как пишет РИА Новости со ссылкой на краевой СК, пострадали более 30 человек, из них 19 детей."В настоящее время пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. В рамках следствия будут проведены экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего", - уточнили в СК.Сотрудники городской прокуратуры также организовали проверочные мероприятия по поступившей информации об инциденте в кинотеатре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Уточняется, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся на амбулаторном лечении.Ранее сообщалось, что 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаШестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в ДагестанеСК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя

республика хакасия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика хакасия, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), кино, новости