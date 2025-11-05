Рейтинг@Mail.ru
Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии
Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии
Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии
В Абакане посетили кинотеатра, среди которых были дети, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре из-за не выключенной бактерицидной лампы. По... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Абакане посетили кинотеатра, среди которых были дети, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре из-за не выключенной бактерицидной лампы. По данному факту возбуждено уголовное дело, начата проверка, сообщают пресс-службы СК России по региону и прокуратуры.
республика хакасия, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), кино, новости
Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии

Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии - из них 19 детей

14:10 05.11.2025 (обновлено: 14:31 05.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Абакане посетили кинотеатра, среди которых были дети, получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре из-за не выключенной бактерицидной лампы. По данному факту возбуждено уголовное дело, начата проверка, сообщают пресс-службы СК России по региону и прокуратуры.
"Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении СК России по региону.
Как полагает следствие, во время киносеанса в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, среди которых дети, получили ожоги глаз.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на краевой СК, пострадали более 30 человек, из них 19 детей.
"В настоящее время пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. В рамках следствия будут проведены экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего", - уточнили в СК.
Сотрудники городской прокуратуры также организовали проверочные мероприятия по поступившей информации об инциденте в кинотеатре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле республиканской прокуратуры", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Уточняется, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся на амбулаторном лечении.
Ранее сообщалось, что 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание.
Республика ХакасияПроисшествияОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КиноНовости
 
