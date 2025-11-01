Рейтинг@Mail.ru
Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/shestero-detey-popali-v-bolnitsu-iz-za-kishechnoy-infektsii-v-dagestane-1150608517.html
Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане
Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане
Шестерых детей госпитализировали в Казбековском районе Дагестана с кишечной инфекцией. Всего за медпомощью обратилось десять несовершеннолетних. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T16:43
2025-11-01T16:43
дагестан
новости
дети
происшествия
инфекции
больница
отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7f8aa54d48ee463ab0646b0ace96a2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Шестерых детей госпитализировали в Казбековском районе Дагестана с кишечной инфекцией. Всего за медпомощью обратилось десять несовершеннолетних. Об этом сообщают в районной администрации.Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении, уточнили в администрации. Все заболевшие – жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.Прокуратурой Дагестана организована проверка по информации об отравлении несовершеннолетних в Казбековском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человекШкольники заболели норавирусом после обеда в кафе в КалининградеБыстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9fa208c3d494cee551c8ed917b12659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, новости, дети, происшествия, инфекции, больница, отравление
Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане

В Дагестане госпитализировали шестерых детей из-за кишечной инфекции

16:43 01.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Шестерых детей госпитализировали в Казбековском районе Дагестана с кишечной инфекцией. Всего за медпомощью обратилось десять несовершеннолетних. Об этом сообщают в районной администрации.
"По ситуации на 16 часов 1 ноября в стационаре ГБУ "Казбековская центральная районная больница" госпитализировано шесть несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста", – сказано в сообщении.
Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении, уточнили в администрации. Все заболевшие – жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.
Прокуратурой Дагестана организована проверка по информации об отравлении несовершеннолетних в Казбековском районе.
"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человек
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
 
ДагестанНовостидетиПроисшествияИнфекцииБольницаОтравление
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
17:02Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря
16:43Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане
16:28В Севастополе завершили уборку винограда
16:11Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске
15:48В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
15:28Саперы работают на Керченском полуострове
15:15Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
15:02Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре
14:46В Севастополе более 8,5 тысяч горожан пожаловались на отопление
14:35В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"
14:24Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
14:20Новости СВО: потери Киева за сутки составили более 1300 боевиков
14:10Крымский мост: увеличивается время ожидания выезда с полуострова
13:52В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
13:40ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом
13:28В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне
13:16Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
12:56РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
12:36Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Лента новостейМолния