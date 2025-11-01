https://crimea.ria.ru/20251101/shestero-detey-popali-v-bolnitsu-iz-za-kishechnoy-infektsii-v-dagestane-1150608517.html
Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане
Шестерых детей госпитализировали в Казбековском районе Дагестана с кишечной инфекцией. Всего за медпомощью обратилось десять несовершеннолетних. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Шестерых детей госпитализировали в Казбековском районе Дагестана с кишечной инфекцией. Всего за медпомощью обратилось десять несовершеннолетних. Об этом сообщают в районной администрации.Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении, уточнили в администрации. Все заболевшие – жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.Прокуратурой Дагестана организована проверка по информации об отравлении несовершеннолетних в Казбековском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человекШкольники заболели норавирусом после обеда в кафе в КалининградеБыстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
