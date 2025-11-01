Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане

https://crimea.ria.ru/20251101/shestero-detey-popali-v-bolnitsu-iz-za-kishechnoy-infektsii-v-dagestane-1150608517.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Шестерых детей госпитализировали в Казбековском районе Дагестана с кишечной инфекцией. Всего за медпомощью обратилось десять несовершеннолетних. Об этом сообщают в районной администрации.Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении, уточнили в администрации. Все заболевшие – жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.Прокуратурой Дагестана организована проверка по информации об отравлении несовершеннолетних в Казбековском районе.

