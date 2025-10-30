Рейтинг@Mail.ru
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/sk-proverit-informatsiyu-ob-intsidente-v-detsadu-simferopolya-1150540101.html
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя - РИА Новости Крым, 30.10.2025
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
Следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T12:38
2025-10-30T12:48
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
детский сад
симферополь
происшествия
новости крыма
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111503/14/1115031401_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_5cf7a326fe957ff2cac641362969b7c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в крымском главке СК России.По данному факту и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку. В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства инцидента. "Будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом – воспитательному процессу в дошкольном учреждении", - добавили в СК.Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111503/14/1115031401_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_1e649e9600035ca236ffab8d1475cb94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, детский сад, симферополь, происшествия, новости крыма, дети
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя

СК проверит детсад в Симферополе после жалобы матери на недопустимые методы воспитания

12:38 30.10.2025 (обновлено: 12:48 30.10.2025)
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
"Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация, полученная от матери одного из детей о недопустимых методах воспитания в отношении воспитанников детского сада", - говорится в сообщении.
По данному факту и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку. В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства инцидента.
"Будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом – воспитательному процессу в дошкольном учреждении", - добавили в СК.
Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымДетский садСимферопольПроисшествияНовости Крымадети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
14:16Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
13:47Новости СВО: киевский режим потерял за сутки еще более 1400 боевиков
13:24Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
13:12Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
13:01Что ждет экономику Крыма в 2026 году
12:48Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете
12:38СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
12:19Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
12:08ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
11:55В Севастополе подросток на мопеде попал под колеса иномарки
11:44На дороги в Крыму выделят более 150 млрд рублей за три года
11:33Легенда футбола: 65 лет со дня рождения Марадоны
11:15В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году
11:02В Симферополе перекроют движение из-за упавшей с моста фуры
10:57Стала известна причина падения фуры с моста в Симферополе
10:45Вторая оборона Севастополя - хроника событий
10:27На собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - власти
10:02Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
09:35200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
Лента новостейМолния