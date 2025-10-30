https://crimea.ria.ru/20251030/sk-proverit-informatsiyu-ob-intsidente-v-detsadu-simferopolya-1150540101.html

СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя

30.10.2025

2025-10-30T12:38

2025-10-30T12:38

2025-10-30T12:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в крымском главке СК России.По данному факту и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку. В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства инцидента. "Будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом – воспитательному процессу в дошкольном учреждении", - добавили в СК.Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

