СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
Следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T12:38
2025-10-30T12:38
2025-10-30T12:48
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
детский сад
симферополь
происшествия
новости крыма
дети
Новости
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, детский сад, симферополь, происшествия, новости крыма, дети
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
СК проверит детсад в Симферополе после жалобы матери на недопустимые методы воспитания
12:38 30.10.2025 (обновлено: 12:48 30.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
"Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация, полученная от матери одного из детей о недопустимых методах воспитания в отношении воспитанников детского сада", - говорится в сообщении.
По данному факту и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку. В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства инцидента.
"Будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом – воспитательному процессу в дошкольном учреждении", - добавили в СК.
Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Крыма.
