В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
В Екатеринбурге 12 учеников лицея госпитализировали из-за проблем с дыханием
11:32 01.10.2025 (обновлено: 11:33 01.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
"По предварительной информации, сегодня, 1 октября 2025 года, во время подготовки к занятию по физической культуре в раздевалке спортивного зала лицея № 159 12 учащихся 5 класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья",- говорится в сообщении.
Детей госпитализировали. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура Ленинского района организовала проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
