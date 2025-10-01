Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/12-shkolnikov-v-ekaterinburge-gospitalizirovali-iz-za-problem-s-dykhaniem-1149870091.html
В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T11:32
2025-10-01T11:33
екатеринбург
свердловская область
дети
происшествия
здоровье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.Детей госпитализировали. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно, - уточнили в ведомстве. Прокуратура Ленинского района организовала проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатеринбург, свердловская область, дети, происшествия, здоровье, новости
В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием

В Екатеринбурге 12 учеников лицея госпитализировали из-за проблем с дыханием

11:32 01.10.2025 (обновлено: 11:33 01.10.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
"По предварительной информации, сегодня, 1 октября 2025 года, во время подготовки к занятию по физической культуре в раздевалке спортивного зала лицея № 159 12 учащихся 5 класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья",- говорится в сообщении.
Детей госпитализировали. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура Ленинского района организовала проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЕкатеринбургСвердловская областьдетиПроисшествияЗдоровьеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"
14:32Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга
14:12Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
14:02Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
13:43ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ
13:33В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
13:25Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму
13:12Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах
12:41США готовятся к войне: с кем и зачем
12:16На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
12:14Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
12:02На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами
11:50Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму
11:42В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста
11:32В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
11:11Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки
11:00"Сломают зубы": в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
10:50После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
10:43Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
10:33Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Лента новостейМолния