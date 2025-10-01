https://crimea.ria.ru/20251001/12-shkolnikov-v-ekaterinburge-gospitalizirovali-iz-za-problem-s-dykhaniem-1149870091.html

В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.Детей госпитализировали. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно, - уточнили в ведомстве. Прокуратура Ленинского района организовала проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

