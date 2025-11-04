Рейтинг@Mail.ru
В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
В Одессе закрыли гостинично-ресторанный комплекс за использование русского языка. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе закрыли гостинично-ресторанный комплекс за использование русского языка. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.Закрытый комплекс включает ночной клуб, ресторан и отель. Он находится в самом центре города.В октябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для усиления защиты Одессы создаст военную администрацию, руководителя которой скоро назначит. В этот же день стало известно, что он лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.Ранее в Кремле заявили, что в Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свою жизнь.21 августа Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта.
В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык

В центре Одессы закрыли крупный гостиничный комплекс за использование русского языка

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе закрыли гостинично-ресторанный комплекс за использование русского языка. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Сегодня подписал совместный с военным командованием указ, которым запрещается работа гостинично-ресторанного комплекса на период проведения проверки по факту звучания на его территории русскоязычного контента", - написал он в Telegram.

Закрытый комплекс включает ночной клуб, ресторан и отель. Он находится в самом центре города.
В октябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для усиления защиты Одессы создаст военную администрацию, руководителя которой скоро назначит. В этот же день стало известно, что он лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.
Ранее в Кремле заявили, что в Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свою жизнь.
21 августа Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта.
