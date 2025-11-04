https://crimea.ria.ru/20251104/v-odesse-zakryli-gostinichnyy-kompleks-za-russkiy-yazyk-1150658944.html

В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык

В Одессе закрыли гостинично-ресторанный комплекс за использование русского языка. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе закрыли гостинично-ресторанный комплекс за использование русского языка. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.Закрытый комплекс включает ночной клуб, ресторан и отель. Он находится в самом центре города.В октябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для усиления защиты Одессы создаст военную администрацию, руководителя которой скоро назначит. В этот же день стало известно, что он лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.Ранее в Кремле заявили, что в Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свою жизнь.21 августа Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зеленский взялся за Одессу": зачем городу военная администрацияУкраина не будет повышать статус русского языка – ЗеленскийВерховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык

