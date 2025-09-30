https://crimea.ria.ru/20250930/odessa-i-nikolaev-molchat-o-zhelanii-vernutsya-v-rossiyu-iz-strakha--peskov-1149848883.html

Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков

Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков

В Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свои жизни, заявил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свои жизни, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Одесса и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО11 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзовТрагедия 2 мая в Одессе стала началом карательных мер Киева - политолог

