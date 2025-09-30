Рейтинг@Mail.ru
Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков
В Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свои жизни, заявил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свои жизни, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Одесса и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
одесса, николаев, украина, россия, дмитрий песков, новости, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Одессе и Николаеве много желающих вернуться в состав России, но заявлять об этом люди боятся из страха за свои жизни, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни", – цитирует Пескова РИА Новости.
Одесса и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
