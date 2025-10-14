Рейтинг@Mail.ru
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию
Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T19:42
2025-10-14T19:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.Зеленский отметил, что назначение руководителя военной администрации планируется в ближайшее время.Ранее сообщалось, что глава киевского режима лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе ЗеленскогоТрамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию

Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию

19:42 14.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"Одесса заслуживает большую защиту и большую поддержку. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности Одессы слишком долго оставались без должного внимания. Все эффективные решения будут приняты", – говорится в публикации.
Зеленский отметил, что назначение руководителя военной администрации планируется в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят
"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
 
Владимир ЗеленскийУкраинаОдессаНовости
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
