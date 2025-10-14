https://crimea.ria.ru/20251014/zelenskiy-planiruet-sozdat-v-odesse-voennuyu-administratsiyu-1150180143.html

Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию

Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию

Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T19:42

2025-10-14T19:42

2025-10-14T19:38

владимир зеленский

украина

одесса

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149712450_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_25cb5a38ae7e14ca56d560ec38f8bda1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.Зеленский отметил, что назначение руководителя военной администрации планируется в ближайшее время.Ранее сообщалось, что глава киевского режима лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе ЗеленскогоТрамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план

украина

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, одесса, новости