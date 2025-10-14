https://crimea.ria.ru/20251014/zelenskiy-planiruet-sozdat-v-odesse-voennuyu-administratsiyu-1150180143.html
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию
2025-10-14
2025-10-14T19:42
2025-10-14T19:42
2025-10-14T19:38
владимир зеленский
украина
одесса
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.Зеленский отметил, что назначение руководителя военной администрации планируется в ближайшее время.Ранее сообщалось, что глава киевского режима лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе ЗеленскогоТрамп и Зеленский встретятся в Белом доме - что обсудят"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
украина
одесса
Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию
Зеленский планирует усилить защиту Одессы и создать в городе военную администрацию