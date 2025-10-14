Рейтинг@Mail.ru
Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина - РИА Новости Крым, 14.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251014/zelenskiy-lishil-grazhdanstva-olega-tsareva-i-sergeya-polunina--1150176934.html
Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства артиста балета Сергея Полунина. Об этом со ссылкой на телеканал ТСН... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T16:13
2025-10-14T16:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства артиста балета Сергея Полунина. Об этом со ссылкой на телеканал ТСН сообщает РИА Новости.Кроме того, лишены гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-депутат Верховной рады Олег Царев.Ранее служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.
новости крыма, сергей полунин, владимир зеленский, новости, украина, олег царев
Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина

Зеленский лишил украинского гражданства экс-депутата Царева и артиста Сергея Полунина

16:13 14.10.2025 (обновлено: 16:57 14.10.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства артиста балета Сергея Полунина. Об этом со ссылкой на телеканал ТСН сообщает РИА Новости.
Кроме того, лишены гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
"Мэра Одессы Труханова, экс-народного депутата Царева и танцовщика Полунина лишили гражданства Украины: президент подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.
