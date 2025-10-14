https://crimea.ria.ru/20251014/zelenskiy-lishil-grazhdanstva-olega-tsareva-i-sergeya-polunina--1150176934.html
Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
2025-10-14T16:13
2025-10-14T16:13
2025-10-14T16:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства артиста балета Сергея Полунина. Об этом со ссылкой на телеканал ТСН сообщает РИА Новости.Кроме того, лишены гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-депутат Верховной рады Олег Царев.Ранее служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шут заигрался: что значит заявление о Крыме экс-посла США на Украине"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с ЗеленскимЗеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным
Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
16:13 14.10.2025 (обновлено: 16:57 14.10.2025)