"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
2025-10-14T17:10
2025-10-14T17:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал решение Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства "абсурдным" и подчеркнул нелегитимность действующей киевской власти.Во вторник Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства экс-депутата Верховной рады Олега Царева, артиста балета Сергея Полунина и мэра Одессы Геннадия Труханова."Нелегитимный президент, который разрушил страну, превратил ее в концлагерь. Украины, той Украины, которую мы помним и любим, нет. И он лишил меня гражданства, которого он мне не давал. Это абсурд", – заявил Царев в комментарии РИА Новости Крым.Он выразил уверенность, что будущее Украины связано с ее "возрождением как мирного и цветущего государства".
"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского

Экс-депутат Рады Царев назвал "абсурдным" решение Зеленского о лишении его гражданства

17:10 14.10.2025 (обновлено: 17:27 14.10.2025)
 
Экс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал решение Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства "абсурдным" и подчеркнул нелегитимность действующей киевской власти.
Во вторник Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства экс-депутата Верховной рады Олега Царева, артиста балета Сергея Полунина и мэра Одессы Геннадия Труханова.
"Нелегитимный президент, который разрушил страну, превратил ее в концлагерь. Украины, той Украины, которую мы помним и любим, нет. И он лишил меня гражданства, которого он мне не давал. Это абсурд", – заявил Царев в комментарии РИА Новости Крым.
Он выразил уверенность, что будущее Украины связано с ее "возрождением как мирного и цветущего государства".
"Мы вернем Украину, вернем народу Украины. Она будет цветущая, мирная, такая, как мы ее все хорошо помним", – подчеркнул он.
