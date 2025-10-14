"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского

https://crimea.ria.ru/20251014/lishil-grazhdanstva-kotorogo-on-mne-ne-daval---tsarev-ob-ukaze-zelenskogo-1150177640.html
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал решение Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства "абсурдным" и подчеркнул... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T17:10
2025-10-14T17:10
2025-10-14T17:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал решение Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства "абсурдным" и подчеркнул нелегитимность действующей киевской власти.Во вторник Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства экс-депутата Верховной рады Олега Царева, артиста балета Сергея Полунина и мэра Одессы Геннадия Труханова."Нелегитимный президент, который разрушил страну, превратил ее в концлагерь. Украины, той Украины, которую мы помним и любим, нет. И он лишил меня гражданства, которого он мне не давал. Это абсурд", – заявил Царев в комментарии РИА Новости Крым.Он выразил уверенность, что будущее Украины связано с ее "возрождением как мирного и цветущего государства".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском
Экс-депутат Рады Царев назвал "абсурдным" решение Зеленского о лишении его гражданства
17:10 14.10.2025 (обновлено: 17:27 14.10.2025)