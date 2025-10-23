Рейтинг@Mail.ru
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/verkhovnaya-rada-ubrala-iz-ukrainskikh-pasportov-russkiy-yazyk-1150381754.html
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
Верховная Рада Украины приняла постановление, обязывающее вносить все записи в паспорта украинцев исключительно на государственном языке. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T14:39
2025-10-23T14:50
верховная рада украины
украина
в мире
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122980248_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_8957e4448f67fe6e47ec79ea47819115.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла постановление, обязывающее вносить все записи в паспорта украинцев исключительно на государственном языке. Об этом сообщается на сайте парламента.Как следует из документа, правительство одобрило изменения в постановление "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу", принятое еще в 1992 году.Кроме того, решением парламента признано утратившим силу положение, регулирующее порядок выдачи заграничных паспортов.Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная рада продлила военное положение на УкраинеУкраине грозит дефицит газа уже в декабреГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122980248_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_eb19add1e334af15b2a20cb7648b0f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, украина, в мире, новости, общество
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык

Верховная рада утвердила внесение записей в паспорта исключительно на украинском языке

14:39 23.10.2025 (обновлено: 14:50 23.10.2025)
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкУкраинские паспорта
Украинские паспорта - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла постановление, обязывающее вносить все записи в паспорта украинцев исключительно на государственном языке. Об этом сообщается на сайте парламента.
Как следует из документа, правительство одобрило изменения в постановление "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу", принятое еще в 1992 году.
Новые нормы предусматривают, что при оформлении паспортов все сведения будут указываться только на украинском языке.
Кроме того, решением парламента признано утратившим силу положение, регулирующее порядок выдачи заграничных паспортов.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Верховная рада продлила военное положение на Украине
Украине грозит дефицит газа уже в декабре
Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
 
Верховная Рада УкраиныУкраинаВ миреНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
15:47Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
15:39В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
15:31Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
15:15В России начнет действовать семейная налоговая выплата
14:58Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
14:39Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
14:12Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
14:01В Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектов
13:51Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
Лента новостейМолния