https://crimea.ria.ru/20251023/verkhovnaya-rada-ubrala-iz-ukrainskikh-pasportov-russkiy-yazyk-1150381754.html
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
Верховная Рада Украины приняла постановление, обязывающее вносить все записи в паспорта украинцев исключительно на государственном языке. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T14:39
2025-10-23T14:39
2025-10-23T14:50
верховная рада украины
украина
в мире
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122980248_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_8957e4448f67fe6e47ec79ea47819115.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла постановление, обязывающее вносить все записи в паспорта украинцев исключительно на государственном языке. Об этом сообщается на сайте парламента.Как следует из документа, правительство одобрило изменения в постановление "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу", принятое еще в 1992 году.Кроме того, решением парламента признано утратившим силу положение, регулирующее порядок выдачи заграничных паспортов.Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону на текущий год. Парламентарии проголосовали за госбюджет 2025 года в размере 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), чтобы избежать задержек зарплат военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная рада продлила военное положение на УкраинеУкраине грозит дефицит газа уже в декабреГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122980248_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_eb19add1e334af15b2a20cb7648b0f4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, украина, в мире, новости, общество
Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
Верховная рада утвердила внесение записей в паспорта исключительно на украинском языке
14:39 23.10.2025 (обновлено: 14:50 23.10.2025)