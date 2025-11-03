Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник" - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"
новости, мошенничество, общество, торговля, интернет, интернет-магазин, безопасность
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие ресурсы именитых брендов, создают мошенники в преддверии так называемых "черных пятниц" и "киберпонедельников". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" ОНФ.
"Мошенничество в период "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Описание схемы: мошенники создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами. Рекламные объявления с суперскидками распространяются через соцсети, спам-рассылки и контекстную рекламу", - говорится в сообщении.
Кроме того, аферисты активно продвигают вредоносные приложения и боты в мессенджерах, с помощью которых якобы можно следить за скидками и получать эксклюзивные промокоды. Но на деле же с помощью этих приложений и ботов мошенники воруют данные или же разводят доверчивых граждан на платные услуги, уточнили в ОНФ.
Приобретать товары исключительно на официальных сайтах рекомендуют эксперты платформы. Также следует проверять домен ресурса на наличие опечаток, скачивать приложения маркетплейсов только из проверенных магазинов приложений. Чрезмерно низкие цены могут сигнализировать о мошенничестве, предупреждают в пресс-службе.
Мошенничество может также расцветать и в сезон возврата товаров. Как отмечают в "Мошеловке", схемы в данном случае разнообразны: это может быть фишинг под видом службы поддержки, где после покупки приходит смс о "проблеме с заказом" или "оформлении возврата" с фишинговой ссылкой для "подтверждения данных". Также это могут быть ложные акции и кэшбэк-сервисы - реклама в соцсетях с предложением получить "огромный кэшбэк" за покупки в определенных магазинах после уплаты "активационного" сбора.
Эксперты советуют посещать только официальные маркетплейсы и не переходить по сторонним ссылкам.
Как ранее рассказали в Центробанке, мошенники все чаще обманывают россиян при заказе товаров или услуг через интернет.
Число пострадавших от киберпреступлений детей в России выросло на 120%
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
Как распознать фейк – советы эксперта
 
