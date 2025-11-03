https://crimea.ria.ru/20251103/raskryty-skhemy-moshennikov-na-chernuyu-pyatnitsu-i-kiberponedelnik-1150639015.html

Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"

Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник" - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"

Фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие ресурсы именитых брендов, создают мошенники в преддверии так называемых "черных пятниц" и... РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T17:10

2025-11-03T17:10

2025-11-03T17:10

новости

мошенничество

общество

торговля

интернет

интернет-магазин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие ресурсы именитых брендов, создают мошенники в преддверии так называемых "черных пятниц" и "киберпонедельников". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" ОНФ."Мошенничество в период "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Описание схемы: мошенники создают фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие сайты известных брендов или маркетплейсов, с нереально низкими ценами. Рекламные объявления с суперскидками распространяются через соцсети, спам-рассылки и контекстную рекламу", - говорится в сообщении.Кроме того, аферисты активно продвигают вредоносные приложения и боты в мессенджерах, с помощью которых якобы можно следить за скидками и получать эксклюзивные промокоды. Но на деле же с помощью этих приложений и ботов мошенники воруют данные или же разводят доверчивых граждан на платные услуги, уточнили в ОНФ.Приобретать товары исключительно на официальных сайтах рекомендуют эксперты платформы. Также следует проверять домен ресурса на наличие опечаток, скачивать приложения маркетплейсов только из проверенных магазинов приложений. Чрезмерно низкие цены могут сигнализировать о мошенничестве, предупреждают в пресс-службе.Мошенничество может также расцветать и в сезон возврата товаров. Как отмечают в "Мошеловке", схемы в данном случае разнообразны: это может быть фишинг под видом службы поддержки, где после покупки приходит смс о "проблеме с заказом" или "оформлении возврата" с фишинговой ссылкой для "подтверждения данных". Также это могут быть ложные акции и кэшбэк-сервисы - реклама в соцсетях с предложением получить "огромный кэшбэк" за покупки в определенных магазинах после уплаты "активационного" сбора.Эксперты советуют посещать только официальные маркетплейсы и не переходить по сторонним ссылкам.Как ранее рассказали в Центробанке, мошенники все чаще обманывают россиян при заказе товаров или услуг через интернет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от киберпреступлений детей в России выросло на 120%Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделюКак распознать фейк – советы эксперта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мошенничество, общество, торговля, интернет, интернет-магазин, безопасность