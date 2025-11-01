https://crimea.ria.ru/20251101/kak-raspoznat-feyk--sovety-eksperta-1150588145.html

Как распознать фейк – советы эксперта

Как распознать фейк – советы эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Столкнувшись с той или иной информацией, которая может быть вражеским вбросом, важно уметь быстро подключить критическое мышление, а также проверить, говорится ли об этом на официальных ресурсах. Об этом в рамках круглого стола "Информационная безопасность в СМИ", который прошел на стратегической сессии "СВОе дело", рассказала специалист по работе в социальных сетях ЦУР Республики Крым Валерия Побережец."Важно изучить информацию, с которой имеем дело. Проверяем официальные соцсети министерств, ведомств и официальных СМИ. Помимо того, что в этой новости есть какое-то фото или видео материал, там обязательно будет еще и текстовая подводка <...> Обычно фейки очень эмоциональные и представляют собой как бы живую историю человека, который обращается к аудитории. И когда мы начинаем отделять эмоции от сухих фактов, то начинаем понимать, что этот ход не несет за собой логически связанную мысль", – сказала эксперт, напомнив, что фейк – это все, что представляет собой информационный вброс, любая неправда, написанная в СМИ, поданная в соцсетях.Не всегда, глядя на фейк, можно сразу сказать, что этого быть не может. Современные технологии, включая нейросети, позволяют делать очень качественные фейки. То есть дипфейки. Это когда с помощью нейросетей создаются новые видео, фотографии, искажая действительные факты, уточнила она."Что тогда? Находим в поисковике, действительно ли такое опубликовалось? Это самый первый способ, как можем проверить (фейк перед вами или нет – ред.). Далее ищем через поисковик откуда все это взялось. Еще какие-то подтверждения? Если поиск ничего не выдает, то понятное дело, что информация сфабрикована. <...> Также для проверки информации можно воспользоваться современными технологиями – нейросетями. И через обратный поиск по картинке или по видео определить, откуда "растут ноги", – рассказала эксперт.Также создатели фейковых изображений не особо стараются и "грубо лепят в фотошопе" в надежде, что люди, запаниковав, не будут вдаваться в подробности, как все это сделано, правда это или неправда, добавила она.При проверке на подлинность документов, попавших в сеть, в первую очередь нужно обращать внимание на название ведомства, на фамилии должностных лица и официальные подписи, печати и входящие номера, ответила эксперт.Специалист напомнила, что основная задача врага сделать так, чтобы у нас не было четкой картиной понимания того, что действительно происходит, чтобы посеялась паника и разобщенные настроения, чтобы подорвать авторитет властей."В любом случае, важно подключить критическое мышление и плавно изучить информацию, с которой имеем дело", – подытожила эксперт, напомнив, что лучше всего пользоваться официальными источниками информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"Утечка данных из мессенджера Max – фейкВыезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении

