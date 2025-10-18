https://crimea.ria.ru/20251018/bolshie-skidki-i-zaderzhki-zakaza-nazvany-ulovki-moshennikov-1150259415.html

Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Мошенники все чаще обманывают россиян при заказе товаров или услуг через интернет. Как отличить аферистов от работников настоящих специалистов техподдержки онлайн-магазинов, рассказали в Центробанке.Мошенники могут просить скинуть код для подтверждения доставки, прикинувшись курьером из доставки букетов."Прежде чем сообщить цифры из смс или пуш-уведомления, внимательно прочитайте, от кого они пришли и для чего. Нельзя называть никому коды, особенно которые приходят от банка или Госуслуг, эту информацию просят только мошенники", - напоминает регулятор.Они также присылают своим жертвам ссылки на фейковые сайты. Если ввести там данные своей карты, все деньги переместятся в чужой карман, отмечает ЦБ. Также мошенники убеждают россиян скачивать приложение для удаленного доступа, которое дает злоумышленникам полный доступ к телефону в режиме онлайн. Также аферисты создают онлайн-магазины и привлекают покупателей большими скидками. После оформления заказа появляется заботливая скам-поддержка с предложением скачать приложение для отслеживания доставки. Но следить будут за всеми вашими смс, предупреждает регулятор.Согласно материалам ЦБ, мошенники пишут в мессенджерах, звонят по аудио или видеосвязи, предлагают скачать сторонние приложения, просят назвать код из смс, при этом "спешат и давят".Банк России советует использовать разные пароли для разных сервисов, магазинов и банков, завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять ее счет перед оплатой заказа. Также регулятор советует не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров и скачивать приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов маркетплейсов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

