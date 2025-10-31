https://crimea.ria.ru/20251031/derzhi-karman-uzhe-krymchan-obmanuli-na-10-mln-za-nedelyu-1150571386.html

Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю

Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики.С 20 по 26 октября органы внутренних дел зарегистрировали 36 сообщений о преступления, связанных с обманом граждан. По данным ведомства, злоумышленники продолжают использовать проверенные схемы телефонного и интернет-мошенничества."Наиболее распространенные способы совершения таких преступлений – звонки, в том числе через мессенджеры от лиц, которые представлялись "сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга", в том числе для перевода денежных средств на "безопасный" счет, передачи денежных средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП", – рассказали в прокуратуре.Кроме того, нередко злоумышленники предлагают заработать, купить или продать товар, а также инвестировать в акции "прибыльных компаний". Или присылают ссылки для установки сторонних приложений, перехода на поддельные сайты.Ранее сообщалось, что украинские колл-центры нашли способ обманывать школьников и выманивать у них деньги, используя сервис знакомств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от кибепреступлений детей в России выросло на 120%Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сетиВ Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"

