Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики.С 20 по 26 октября органы внутренних дел зарегистрировали 36 сообщений о преступления, связанных с обманом граждан. По данным ведомства, злоумышленники продолжают использовать проверенные схемы телефонного и интернет-мошенничества."Наиболее распространенные способы совершения таких преступлений – звонки, в том числе через мессенджеры от лиц, которые представлялись "сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга", в том числе для перевода денежных средств на "безопасный" счет, передачи денежных средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП", – рассказали в прокуратуре.Кроме того, нередко злоумышленники предлагают заработать, купить или продать товар, а также инвестировать в акции "прибыльных компаний". Или присылают ссылки для установки сторонних приложений, перехода на поддельные сайты.Ранее сообщалось, что украинские колл-центры нашли способ обманывать школьников и выманивать у них деньги, используя сервис знакомств.
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю

За неделю в Крыму телефонные и интернет-мошенники обманули жителей на 10 млн рублей

21:45 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики.
С 20 по 26 октября органы внутренних дел зарегистрировали 36 сообщений о преступления, связанных с обманом граждан. По данным ведомства, злоумышленники продолжают использовать проверенные схемы телефонного и интернет-мошенничества.
"Наиболее распространенные способы совершения таких преступлений – звонки, в том числе через мессенджеры от лиц, которые представлялись "сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга", в том числе для перевода денежных средств на "безопасный" счет, передачи денежных средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП", – рассказали в прокуратуре.
Кроме того, нередко злоумышленники предлагают заработать, купить или продать товар, а также инвестировать в акции "прибыльных компаний". Или присылают ссылки для установки сторонних приложений, перехода на поддельные сайты.
Ранее сообщалось, что украинские колл-центры нашли способ обманывать школьников и выманивать у них деньги, используя сервис знакомств.
