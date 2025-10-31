https://crimea.ria.ru/20251031/derzhi-karman-uzhe-krymchan-obmanuli-na-10-mln-za-nedelyu-1150571386.html
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T21:45
2025-10-31T21:45
2025-10-31T21:45
мошенничество
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2374b2bdd18727940b1051ca7bf3a640.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики.С 20 по 26 октября органы внутренних дел зарегистрировали 36 сообщений о преступления, связанных с обманом граждан. По данным ведомства, злоумышленники продолжают использовать проверенные схемы телефонного и интернет-мошенничества."Наиболее распространенные способы совершения таких преступлений – звонки, в том числе через мессенджеры от лиц, которые представлялись "сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга", в том числе для перевода денежных средств на "безопасный" счет, передачи денежных средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП", – рассказали в прокуратуре.Кроме того, нередко злоумышленники предлагают заработать, купить или продать товар, а также инвестировать в акции "прибыльных компаний". Или присылают ссылки для установки сторонних приложений, перехода на поддельные сайты.Ранее сообщалось, что украинские колл-центры нашли способ обманывать школьников и выманивать у них деньги, используя сервис знакомств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от кибепреступлений детей в России выросло на 120%Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сетиВ Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3ba13fbb23068c478192055bd52f7a3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
За неделю в Крыму телефонные и интернет-мошенники обманули жителей на 10 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились больше 10 млн рублей из-за дистанционных мошенников, сообщает прокуратура республики.
С 20 по 26 октября органы внутренних дел зарегистрировали 36 сообщений о преступления, связанных с обманом граждан. По данным ведомства, злоумышленники продолжают использовать проверенные схемы телефонного и интернет-мошенничества.
"Наиболее распространенные способы совершения таких преступлений – звонки, в том числе через мессенджеры от лиц, которые представлялись "сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга", в том числе для перевода денежных средств на "безопасный" счет, передачи денежных средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП", – рассказали в прокуратуре.
Кроме того, нередко злоумышленники предлагают заработать, купить или продать товар, а также инвестировать в акции "прибыльных компаний". Или присылают ссылки для установки сторонних приложений, перехода на поддельные сайты.
Ранее сообщалось
, что украинские колл-центры нашли способ обманывать школьников и выманивать у них деньги, используя сервис знакомств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: