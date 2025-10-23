https://crimea.ria.ru/20251023/bolshe-13-mln-rubley-otdali-krymchane-aferistam-v-seti-1150379376.html

Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сети

мошенничество

крым

прокуратура республики крым

цифровая безопасность

общество

новости крыма

киберпреступность

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Больше 13 миллионов рублей передали в руки мошенников крымчане за минувшую неделю. Аферисты продолжают обманывать граждан через мессенджеры и звонки от "правоохранителей". Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По фактам совершенных дистанционных мошенничеств органами внутренних дел на территории Крыма зарегистрировано 49 обращений, сообщили в прокуратуре.Наиболее распространенные способы обмана крымчан остаются прежними. Это звонки от лиц, которые представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов. Перевод денежных средств на "безопасный" счет, передачи денежных средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП, напомнили в надзорном ведомстве.Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники все чаще обманывают россиян при заказе товаров или услуг через интернет. Аферисты также присылают своим жертвам ссылки на фейковые сайты. Если ввести там данные своей карты, все деньги переместятся в чужой карман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.итайте также на РИА Новости Крым:Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионовВ Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройкахКрымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"

крым

