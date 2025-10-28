Рейтинг@Mail.ru
"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомств - РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Украинские колл-центры нашли способ обманывать школьников и выманивать у них деньги, используя сервис знакомств, рассказала официальный представить МВД России Ирина Волк.По ее словам, сначала мошенники просят школьников указать геолокацию, якобы чтобы понять, насколько далеко друг от друга находятся собеседники.Затем от аферистов под предлогом "будущей личной встречи" поступает предложение прислать данные геолокации известного места в городе, где проживает подросток.Сразу после отправки координат на телефон приходит видеофайл. В нем человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке ВСУ произведут удар ракетами и беспилотниками, рассказала Волк.Затем жертве поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб. Он угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это является "помощью ВСУ в подготовке теракта".Псевдосотрудник требует снимать на видео банковские приложения на смартфонах родителей, искать дома ценности, чтобы затем передать их курьеру.Официальный представитель МВД РФ предупредила, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными.Правоохранители призывают не выполнять указания неизвестных, кем бы они ни представлялись.Ранее в МВД России сообщили, что за девять месяцев текущего года количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних возросло на 120%.
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Украинские колл-центры нашли способ обманывать школьников и выманивать у них деньги, используя сервис знакомств, рассказала официальный представить МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сначала мошенники просят школьников указать геолокацию, якобы чтобы понять, насколько далеко друг от друга находятся собеседники.

"Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем". С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков", - рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Затем от аферистов под предлогом "будущей личной встречи" поступает предложение прислать данные геолокации известного места в городе, где проживает подросток.
Сразу после отправки координат на телефон приходит видеофайл. В нем человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке ВСУ произведут удар ракетами и беспилотниками, рассказала Волк.
Затем жертве поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб. Он угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это является "помощью ВСУ в подготовке теракта".
Псевдосотрудник требует снимать на видео банковские приложения на смартфонах родителей, искать дома ценности, чтобы затем передать их курьеру.
Официальный представитель МВД РФ предупредила, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными.
Правоохранители призывают не выполнять указания неизвестных, кем бы они ни представлялись.
"Сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. И уж точно не будут запугивать и угрожать", - подчеркнула Волк.
Ранее в МВД России сообщили, что за девять месяцев текущего года количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних возросло на 120%.
