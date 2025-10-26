https://crimea.ria.ru/20251026/chislo-postradavshikh-ot-kibeprestupleniy-detey-v-rossii-vyroslo-na-120-1150450700.html
Число пострадавших от кибепреступлений детей в России выросло на 120%
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Количество несовершеннолетних, пострадавших в России от киберпреступлений, за девять месяцев текущего года возросло на 120%. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК (Киберполиция) МВД России.По информации ведомства, сегодня мошенники, обманывая детей, используют полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу."Обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи", – подчеркнули в МВД.В полиции отмечают, что для создания безопасной онлайн-среды для ребенка необходимо прежде всего выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы он рассказывал обо всех странных сообщениях, угрозах или просьбах отправить фото.Правоохранители напоминают о необходимости устанавливать для детей правила использования сети – оговаривать время и зоны для обеспечения безопасности, а также блокировать в гаджетах нежелательный контент с помощью специальных настроек."Главное правило: в цифровом мире нет стопроцентной защиты, но есть осознанность, внимание и диалог", – подчеркивают в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сетиУмение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политологИсторическое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Количество несовершеннолетних, пострадавших в России от киберпреступлений, за девять месяцев текущего года возросло на 120%. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК (Киберполиция) МВД России.
"Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, возросло на 120%. Это тревожный сигнал: мошенники "научились" похищать значительные средства, воздействуя на детей", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, сегодня мошенники, обманывая детей, используют полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу.
"Обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи", – подчеркнули в МВД.
В полиции отмечают, что для создания безопасной онлайн-среды для ребенка необходимо прежде всего выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы он рассказывал обо всех странных сообщениях, угрозах или просьбах отправить фото.
Правоохранители напоминают о необходимости устанавливать для детей правила использования сети – оговаривать время и зоны для обеспечения безопасности, а также блокировать в гаджетах нежелательный контент с помощью специальных настроек.
"Главное правило: в цифровом мире нет стопроцентной защиты, но есть осознанность, внимание и диалог", – подчеркивают в полиции.
