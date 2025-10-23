Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"
В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"
В Крыму мошенники от имени руководителя регионального филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба рассылают сообщения о получении заработной платы... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T18:55
2025-10-23T18:50
крым
фейк
мошенничество
фонд "защитники отечества"
владимир трегуб
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146658812_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_582ad97b817c3ab0af84c8b0151ec910.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники от имени руководителя регионального филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба рассылают сообщения о получении заработной платы военнослужащего. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Трегуб призвал ни в коем случае не переходить по незнакомым ссылкам и не сообщать пароли и коды из смс, поскольку это чревато утечкой персональных данных и сбережений. И рекомендует сообщать о подобных сообщениях социальных координаторов. В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта. Об этом ранее сообщал советник главы республики Олег Крючков.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.
крым, фейк, мошенничество, фонд "защитники отечества", владимир трегуб, новости крыма
В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"

В Крыму мошенники от имени фонда "Защитники Отечества" шлют сообщения о зарплатах бойцам

18:55 23.10.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Дубов
Военная форма
© РИА Новости . Дмитрий Дубов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники от имени руководителя регионального филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба рассылают сообщения о получении заработной платы военнослужащего. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"В сети появилась моя фейковая страница. Злоумышленники распространяют ложную информацию о получении заработной платы военнослужащего и просят вас сообщить код для подтверждения", - написал он.
Трегуб призвал ни в коем случае не переходить по незнакомым ссылкам и не сообщать пароли и коды из смс, поскольку это чревато утечкой персональных данных и сбережений. И рекомендует сообщать о подобных сообщениях социальных координаторов.
В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта. Об этом ранее сообщал советник главы республики Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.
КрымФейкМошенничествоФонд "Защитники Отечества"Владимир ТрегубНовости Крыма
 
