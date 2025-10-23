https://crimea.ria.ru/20251023/v-krymu-moshenniki-razdayut-zarplaty-ot-imeni-fonda-zaschitniki-otechestva--1150389046.html
В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники от имени руководителя регионального филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба рассылают сообщения о получении заработной платы военнослужащего. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Трегуб призвал ни в коем случае не переходить по незнакомым ссылкам и не сообщать пароли и коды из смс, поскольку это чревато утечкой персональных данных и сбережений. И рекомендует сообщать о подобных сообщениях социальных координаторов. В Крыму идет массированная информационная атака врага – в чатах распространяются фейки с использованием подложных документов и возможностей искусственного интеллекта. Об этом ранее сообщал советник главы республики Олег Крючков.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее неоднократно призывал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России усилят борьбу с фейками о выборахМошенники рассылают сообщения от имени мэра ЯлтыУтечка данных из мессенджера Max – фейк
