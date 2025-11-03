Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные профессии в России - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251103/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-v-rossii-1150636678.html
Названы самые востребованные профессии в России
Названы самые востребованные профессии в России - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Названы самые востребованные профессии в России
Самыми востребованными специалистами в третьем квартале текущего года стали повара, пекари, кондитеры, администраторы, а также официанты, бармены и бариста,... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T19:43
2025-11-03T14:36
статистика
работа
профессия
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Самыми востребованными специалистами в третьем квартале текущего года стали повара, пекари, кондитеры, администраторы, а также официанты, бармены и бариста, следует из данных сервиса hh.ru."По итогам за третий квартал 2025 года российские работодатели больше всего разместили вакансий на hh.ru для поваров, пекарей и кондитеров – компании искали более 63,5 тысяч данных специалистов, а медианная зарплата для них выросла с начала года уже на 8,5 тысяч рублей до 72,6 тысячи", - сказано в исследовании, подготовленном для РИА Новости.Так, на втором месте по числу новых рабочих мест оказались администраторы. Было опубликовано почти 49 тысяч вакансий с доходом более 58 тысяч рублей - на 3,4 тысячи рублей больше с начала года. Третье место заняли официанты, бармены и бариста с 35,2 тысячи новых и медианной зарплатой более 67,7 тысячи рублей - прирост на 2,5 тысячи рублей с начала года.Также востребованными в третьем квартале были автослесари - опубликованы объявления о более чем 21 тысяче новых рабочих мест со средним доходом, превышающем 121 тысячу рублей.В рейтинг также попали инженерные и офисные профессии: начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала, инженеры по эксплуатации, говорится в исследовании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в КрымуМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 годРоссияне назвали самые перспективные и уважаемые профессии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fde3e26ce3c8ea141cc625b227f1b79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
статистика, работа, профессия, россия, общество
Названы самые востребованные профессии в России

Повара-кондитеры и администраторы стали самыми востребованными специалистами в России

19:43 03.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Самыми востребованными специалистами в третьем квартале текущего года стали повара, пекари, кондитеры, администраторы, а также официанты, бармены и бариста, следует из данных сервиса hh.ru.
"По итогам за третий квартал 2025 года российские работодатели больше всего разместили вакансий на hh.ru для поваров, пекарей и кондитеров – компании искали более 63,5 тысяч данных специалистов, а медианная зарплата для них выросла с начала года уже на 8,5 тысяч рублей до 72,6 тысячи", - сказано в исследовании, подготовленном для РИА Новости.
Так, на втором месте по числу новых рабочих мест оказались администраторы. Было опубликовано почти 49 тысяч вакансий с доходом более 58 тысяч рублей - на 3,4 тысячи рублей больше с начала года. Третье место заняли официанты, бармены и бариста с 35,2 тысячи новых и медианной зарплатой более 67,7 тысячи рублей - прирост на 2,5 тысячи рублей с начала года.
Также востребованными в третьем квартале были автослесари - опубликованы объявления о более чем 21 тысяче новых рабочих мест со средним доходом, превышающем 121 тысячу рублей.
В рейтинг также попали инженерные и офисные профессии: начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала, инженеры по эксплуатации, говорится в исследовании.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год
Россияне назвали самые перспективные и уважаемые профессии
 
СтатистикаработаПрофессияРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Врач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю
20:51Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача
20:11Чем Черное море отличается от других морей на планете
19:43Названы самые востребованные профессии в России
19:12Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние
18:54Как найти всех бронзовых котов Евпатории - ФОТО
18:37Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города
18:21Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
17:42Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств
17:34В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
17:10Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"
16:41Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
16:19Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
16:02В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
15:41ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
15:04В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
14:27Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
14:21На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится
14:02Новости СВО: потери киевского режима выросли
13:34Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
Лента новостейМолния