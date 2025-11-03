https://crimea.ria.ru/20251103/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-v-rossii-1150636678.html

Названы самые востребованные профессии в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Самыми востребованными специалистами в третьем квартале текущего года стали повара, пекари, кондитеры, администраторы, а также официанты, бармены и бариста, следует из данных сервиса hh.ru."По итогам за третий квартал 2025 года российские работодатели больше всего разместили вакансий на hh.ru для поваров, пекарей и кондитеров – компании искали более 63,5 тысяч данных специалистов, а медианная зарплата для них выросла с начала года уже на 8,5 тысяч рублей до 72,6 тысячи", - сказано в исследовании, подготовленном для РИА Новости.Так, на втором месте по числу новых рабочих мест оказались администраторы. Было опубликовано почти 49 тысяч вакансий с доходом более 58 тысяч рублей - на 3,4 тысячи рублей больше с начала года. Третье место заняли официанты, бармены и бариста с 35,2 тысячи новых и медианной зарплатой более 67,7 тысячи рублей - прирост на 2,5 тысячи рублей с начала года.Также востребованными в третьем квартале были автослесари - опубликованы объявления о более чем 21 тысяче новых рабочих мест со средним доходом, превышающем 121 тысячу рублей.В рейтинг также попали инженерные и офисные профессии: начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала, инженеры по эксплуатации, говорится в исследовании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в КрымуМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 годРоссияне назвали самые перспективные и уважаемые профессии

