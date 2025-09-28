https://crimea.ria.ru/20250928/gorod-ili-selo-vliyaet-li-mesto-zhitelstva-na-vybor-professii-v-krymu-1149653846.html

Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму

Выбор профессии у крымских абитуриентов определяется прежде всего личными интересами и качеством подготовки, а не местом жительства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Выбор профессии у крымских абитуриентов определяется прежде всего личными интересами и качеством подготовки, а не местом жительства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.На вопрос о том, есть ли разница в выборе профессии между городскими и сельскими абитуриентами, она ответила, что четкой зависимости от принадлежности нет.Лучинкина добавила, что при наличии продуманной кадровой стратегии региона ситуация могла бы быть другой."Если бы была четкая региональная политика и понимание, сколько нужно экономистов, инженеров или педагогов, университеты могли бы планировать набор под конкретные потребности. Пока же выбор остается полностью за абитуриентами", – пояснила эксперт.По ее словам, подготовительные курсы и дистанционные форматы обучения позволяют уравнять возможности поступления для всех школьников, независимо от места жительства.Директор Романовского колледжа индустрии и гостеприимства Марина Пальчук согласилась с коллегой, но добавила, что у сельских выпускников средний балл аттестата часто выше, чем у городских учащихся, но входное тестирование показывает, что уровень знаний у городских абитуриентов выше.Исполняющий обязанности ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов подчеркнул, что и в городе, и на селе многое зависит от конкретных условий обучения и подготовки к ЕГЭ. Тем не менее в ряде случаев сказываются семейные традиции.Первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин рассказал, что в их вузе семейственность заметна на отдельных специальностях. Например, на направлениях подготовки для атомных станций большинство учащихся из семей энергетиков, особенно их Энергодара и Запорожской области. Похожая ситуация, по его словам, и с судовождением: дети моряков продолжают династии.Ранее кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук рассказал, что предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Приемная кампания показала, что в Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсеПриемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей странеВ Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ

