https://crimea.ria.ru/20250928/gorod-ili-selo-vliyaet-li-mesto-zhitelstva-na-vybor-professii-v-krymu-1149653846.html
Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
Выбор профессии у крымских абитуриентов определяется прежде всего личными интересами и качеством подготовки, а не местом жительства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-28T08:48
2025-09-28T08:48
2025-09-27T21:37
крым
мнения
образование в крыму и севастополе
студенты
профессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513377_0:0:2921:1644_1920x0_80_0_0_d753ea6664ed17c4d8d9da7a8be0ea63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Выбор профессии у крымских абитуриентов определяется прежде всего личными интересами и качеством подготовки, а не местом жительства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.На вопрос о том, есть ли разница в выборе профессии между городскими и сельскими абитуриентами, она ответила, что четкой зависимости от принадлежности нет.Лучинкина добавила, что при наличии продуманной кадровой стратегии региона ситуация могла бы быть другой."Если бы была четкая региональная политика и понимание, сколько нужно экономистов, инженеров или педагогов, университеты могли бы планировать набор под конкретные потребности. Пока же выбор остается полностью за абитуриентами", – пояснила эксперт.По ее словам, подготовительные курсы и дистанционные форматы обучения позволяют уравнять возможности поступления для всех школьников, независимо от места жительства.Директор Романовского колледжа индустрии и гостеприимства Марина Пальчук согласилась с коллегой, но добавила, что у сельских выпускников средний балл аттестата часто выше, чем у городских учащихся, но входное тестирование показывает, что уровень знаний у городских абитуриентов выше.Исполняющий обязанности ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов подчеркнул, что и в городе, и на селе многое зависит от конкретных условий обучения и подготовки к ЕГЭ. Тем не менее в ряде случаев сказываются семейные традиции.Первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин рассказал, что в их вузе семейственность заметна на отдельных специальностях. Например, на направлениях подготовки для атомных станций большинство учащихся из семей энергетиков, особенно их Энергодара и Запорожской области. Похожая ситуация, по его словам, и с судовождением: дети моряков продолжают династии.Ранее кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук рассказал, что предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Приемная кампания показала, что в Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсеПриемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей странеВ Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513377_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c6bcbfdfaa970d297d41c28ad4dba6f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мнения, образование в крыму и севастополе, студенты, профессия
Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
Городские и сельские выпускники Крыма делают одинаковый выбор профессий при поступлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым.
Выбор профессии у крымских абитуриентов определяется прежде всего личными интересами и качеством подготовки, а не местом жительства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым
выразила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.
На вопрос о том, есть ли разница в выборе профессии между городскими и сельскими абитуриентами, она ответила, что четкой зависимости от принадлежности нет.
"Каждый год мы анализируем, какие регионы и какие направления выбирают ребята, но проследить устойчивую тенденцию невозможно. Дети идут туда, куда им интересно, а не по территориальному принципу", – подчеркнула проректор.
Лучинкина добавила, что при наличии продуманной кадровой стратегии региона ситуация могла бы быть другой.
"Если бы была четкая региональная политика и понимание, сколько нужно экономистов, инженеров или педагогов, университеты могли бы планировать набор под конкретные потребности. Пока же выбор остается полностью за абитуриентами", – пояснила эксперт.
По ее словам, подготовительные курсы и дистанционные форматы обучения позволяют уравнять возможности поступления для всех школьников, независимо от места жительства.
Директор Романовского колледжа индустрии и гостеприимства Марина Пальчук согласилась с коллегой, но добавила, что у сельских выпускников средний балл аттестата часто выше, чем у городских учащихся, но входное тестирование показывает, что уровень знаний у городских абитуриентов выше.
"Это следствие нехватки учителей в сельских школах и необходимости педагогам вести несколько предметов", – выразила мнение директор колледжа.
Исполняющий обязанности ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов подчеркнул, что и в городе, и на селе многое зависит от конкретных условий обучения и подготовки к ЕГЭ. Тем не менее в ряде случаев сказываются семейные традиции.
"Есть направления, например, сельскохозяйственные, куда чаще идут выпускники из аграрных районов. Но это не правило, а скорее отражение семейных интересов", – сказал Курьянов.
Первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин рассказал, что в их вузе семейственность заметна на отдельных специальностях. Например, на направлениях подготовки для атомных станций большинство учащихся из семей энергетиков, особенно их Энергодара и Запорожской области. Похожая ситуация, по его словам, и с судовождением: дети моряков продолжают династии.
Ранее кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук рассказал
, что предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики – на вес золота. Приемная кампания показала, что в Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: