https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-populyarnost-srednego-profobrazovaniya-vyrosla-na-25-1150189258.html

В Крыму популярность среднего профобразования выросла на 25%

В Крыму популярность среднего профобразования выросла на 25% - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В Крыму популярность среднего профобразования выросла на 25%

Спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. Абитуриенты подали больше 70 тысяч заявлений в... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T12:32

2025-10-15T12:32

2025-10-15T12:22

образование в крыму и севастополе

сергей аксенов

крым

новости крыма

профессия

среднее профессиональное образование в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/11/1133609923_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_fa1ee34ef01a8b9c79f8a81a29dc7bdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. Абитуриенты подали больше 70 тысяч заявлений в рамках приемной компании-2025. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На первые курсы образовательных организаций зачислили порядка 15 тысяч человек, из них более 8,5 тысяч получили возможность обучаться за счет средств регионального и федерального бюджетов, уточнил глава Крыма.Он добавил, что более 81% студентов поступили на основании аттестата об основном общем образовании. Остальные – на основании документа о среднем общем образовании.По информации Аксенова, наиболее популярными стали направления подготовки в сфере информационных технологий. Высокий интерес отмечен к специальностям в сферах экономики, юриспруденции, туризма и гостеприимства.Также в числе востребованных абитуриентами профессий – повар, кондитер, официант, бармен, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей."От качества образования и количества квалифицированных кадров во многом зависит экономическое и технологическое развитие Крыма. Будем продолжать целенаправленную работу по совершенствованию системы СПО в регионе", – заверил глава Республики Крым.Ранее и.о. ректора КФУ имени Вернадского Владимир Курьянов выразил мнение, что в 2025 году студенты из Москвы и других регионов России проявили интерес к поступлению в крымские вузы. Фактором привлекательности для молодежи является сочетание природных условий, авторитета вузов и исторической памяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсеБолее 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежиВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, крым, новости крыма, профессия, среднее профессиональное образование в крыму