Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи

2025-10-06T16:48
2025-10-06T16:48
2025-10-06T16:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму активно развивается институт наставничества на предприятиях и в образовательных организациях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.По ее словам, сегодня в Крыму утверждены положения, предусматривающие стимулирующие выплаты наставникам, а в региональную программу поддержки молодежи до 2030 года включен отдельный блок, посвященный развитию наставничества.Председатель Объединения работодателей Крыма, депутат Государственного Совета РК Александр Баталин отметил, что наставничество давно стало неотъемлемой частью корпоративной культуры крымских предприятий.Он добавил, что на предприятиях, где действует коллективный договор, наставники получают финансовое поощрение в размере не менее 10% от заработной платы наставляемого.По данным директора Крымского центра развития профессионального образования Ольги Пановой, система наставничества в сфере среднего профессионального образования действует в регионе с 2020 года.Она уточнила, что наставничество реализуется по нескольким моделям: педагог-педагог, педагог-студент и студент-школьник. Это позволяет развивать у обучающихся практические навыки еще до выхода на первое рабочее место.Наладчик станков с программным управлением, наставник промышленного предприятия Александр Макарев отметил, что главная задача наставника – не просто обучить, а помочь молодому сотруднику адаптироваться.В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями конкурса "Молодые дарования России", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму активно развивается институт наставничества на предприятиях и в образовательных организациях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала председатель федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.
"Наставничество помогает молодым специалистам быстрее адаптироваться на производстве, овладеть практическими навыками и стать полноценной частью коллектива. Это как индивидуальные уроки в классе, только под руководством опытного передовика производства. И этот институт в Крыму развивается уже много лет, а сейчас получает законодательное и финансовое закрепление", – отметила спикер.
По ее словам, сегодня в Крыму утверждены положения, предусматривающие стимулирующие выплаты наставникам, а в региональную программу поддержки молодежи до 2030 года включен отдельный блок, посвященный развитию наставничества.
Председатель Объединения работодателей Крыма, депутат Государственного Совета РК Александр Баталин отметил, что наставничество давно стало неотъемлемой частью корпоративной культуры крымских предприятий.
"Наставник – это не только учитель, но и старший товарищ. Мы создаем атмосферу семьи, где новичку помогают не просто освоиться, а почувствовать себя нужным и важным. Такой подход удерживает кадры и формирует профессионалов", – сказал Баталин.
Он добавил, что на предприятиях, где действует коллективный договор, наставники получают финансовое поощрение в размере не менее 10% от заработной платы наставляемого.
По данным директора Крымского центра развития профессионального образования Ольги Пановой, система наставничества в сфере среднего профессионального образования действует в регионе с 2020 года.
"Сегодня более 100 предприятий и организаций Крыма участвуют в сетевых договорах с колледжами и техникумами. Наставники с производства проводят занятия, мастер-классы и помогают студентам получить реальные компетенции, востребованные на рынке труда", – рассказала Панова.
Она уточнила, что наставничество реализуется по нескольким моделям: педагог-педагог, педагог-студент и студент-школьник. Это позволяет развивать у обучающихся практические навыки еще до выхода на первое рабочее место.
Наладчик станков с программным управлением, наставник промышленного предприятия Александр Макарев отметил, что главная задача наставника – не просто обучить, а помочь молодому сотруднику адаптироваться.
"Если человек чувствует поддержку и уважение, он быстрее становится частью коллектива. Мы передаем не только знания, но и отношение к делу. Наставник должен быть примером – и в работе, и в человеческих качествах", – подчеркнул Макарев.
В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями конкурса "Молодые дарования России", рассказала
в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.
