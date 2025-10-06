https://crimea.ria.ru/20251006/bolee-100-predpriyatiy-kryma-vnedryayut-sistemu-nastavnichestva-dlya-molodezhi-1149995041.html

Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму активно развивается институт наставничества на предприятиях и в образовательных организациях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.По ее словам, сегодня в Крыму утверждены положения, предусматривающие стимулирующие выплаты наставникам, а в региональную программу поддержки молодежи до 2030 года включен отдельный блок, посвященный развитию наставничества.Председатель Объединения работодателей Крыма, депутат Государственного Совета РК Александр Баталин отметил, что наставничество давно стало неотъемлемой частью корпоративной культуры крымских предприятий.Он добавил, что на предприятиях, где действует коллективный договор, наставники получают финансовое поощрение в размере не менее 10% от заработной платы наставляемого.По данным директора Крымского центра развития профессионального образования Ольги Пановой, система наставничества в сфере среднего профессионального образования действует в регионе с 2020 года.Она уточнила, что наставничество реализуется по нескольким моделям: педагог-педагог, педагог-студент и студент-школьник. Это позволяет развивать у обучающихся практические навыки еще до выхода на первое рабочее место.Наладчик станков с программным управлением, наставник промышленного предприятия Александр Макарев отметил, что главная задача наставника – не просто обучить, а помочь молодому сотруднику адаптироваться.В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями конкурса "Молодые дарования России", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают КрымДети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев

