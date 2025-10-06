Рейтинг@Mail.ru
Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/bolee-100-predpriyatiy-kryma-vnedryayut-sistemu-nastavnichestva-dlya-molodezhi-1149995041.html
Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи
Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи
В Крыму активно развивается институт наставничества на предприятиях и в образовательных организациях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T16:48
2025-10-06T16:10
новости крыма
крым
образование в крыму и севастополе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513377_0:0:2921:1644_1920x0_80_0_0_d753ea6664ed17c4d8d9da7a8be0ea63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму активно развивается институт наставничества на предприятиях и в образовательных организациях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.По ее словам, сегодня в Крыму утверждены положения, предусматривающие стимулирующие выплаты наставникам, а в региональную программу поддержки молодежи до 2030 года включен отдельный блок, посвященный развитию наставничества.Председатель Объединения работодателей Крыма, депутат Государственного Совета РК Александр Баталин отметил, что наставничество давно стало неотъемлемой частью корпоративной культуры крымских предприятий.Он добавил, что на предприятиях, где действует коллективный договор, наставники получают финансовое поощрение в размере не менее 10% от заработной платы наставляемого.По данным директора Крымского центра развития профессионального образования Ольги Пановой, система наставничества в сфере среднего профессионального образования действует в регионе с 2020 года.Она уточнила, что наставничество реализуется по нескольким моделям: педагог-педагог, педагог-студент и студент-школьник. Это позволяет развивать у обучающихся практические навыки еще до выхода на первое рабочее место.Наладчик станков с программным управлением, наставник промышленного предприятия Александр Макарев отметил, что главная задача наставника – не просто обучить, а помочь молодому сотруднику адаптироваться.В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями конкурса "Молодые дарования России", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают КрымДети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513377_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c6bcbfdfaa970d297d41c28ad4dba6f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, общество
Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи

В Крыму свыше 100 предприятий участвуют в программе наставничества до 2030 года

16:48 06.10.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкОбучение
Обучение - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму активно развивается институт наставничества на предприятиях и в образовательных организациях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.

"Наставничество помогает молодым специалистам быстрее адаптироваться на производстве, овладеть практическими навыками и стать полноценной частью коллектива. Это как индивидуальные уроки в классе, только под руководством опытного передовика производства. И этот институт в Крыму развивается уже много лет, а сейчас получает законодательное и финансовое закрепление", – отметила спикер.

По ее словам, сегодня в Крыму утверждены положения, предусматривающие стимулирующие выплаты наставникам, а в региональную программу поддержки молодежи до 2030 года включен отдельный блок, посвященный развитию наставничества.
Председатель Объединения работодателей Крыма, депутат Государственного Совета РК Александр Баталин отметил, что наставничество давно стало неотъемлемой частью корпоративной культуры крымских предприятий.
"Наставник – это не только учитель, но и старший товарищ. Мы создаем атмосферу семьи, где новичку помогают не просто освоиться, а почувствовать себя нужным и важным. Такой подход удерживает кадры и формирует профессионалов", – сказал Баталин.
Он добавил, что на предприятиях, где действует коллективный договор, наставники получают финансовое поощрение в размере не менее 10% от заработной платы наставляемого.
По данным директора Крымского центра развития профессионального образования Ольги Пановой, система наставничества в сфере среднего профессионального образования действует в регионе с 2020 года.
"Сегодня более 100 предприятий и организаций Крыма участвуют в сетевых договорах с колледжами и техникумами. Наставники с производства проводят занятия, мастер-классы и помогают студентам получить реальные компетенции, востребованные на рынке труда", – рассказала Панова.
Она уточнила, что наставничество реализуется по нескольким моделям: педагог-педагог, педагог-студент и студент-школьник. Это позволяет развивать у обучающихся практические навыки еще до выхода на первое рабочее место.
Наладчик станков с программным управлением, наставник промышленного предприятия Александр Макарев отметил, что главная задача наставника – не просто обучить, а помочь молодому сотруднику адаптироваться.
"Если человек чувствует поддержку и уважение, он быстрее становится частью коллектива. Мы передаем не только знания, но и отношение к делу. Наставник должен быть примером – и в работе, и в человеческих качествах", – подчеркнул Макарев.
В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями конкурса "Молодые дарования России", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым
Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев
 
Новости КрымаКрымОбразование в Крыму и СевастополеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Поезд Москва – Симферополь меняет маршрут
17:20В Севастополе остановили катера и паромы
17:07Бензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на бирже
16:48Более 100 предприятий Крыма внедряют систему наставничества для молодежи
16:21Под Алуштой обесточено три населенных пункта
16:10В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост"
15:46Более 20 улиц в Керчи останутся без газа
15:27ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
15:08ВТБ узнал, как молодежь выбирает банковские карты
14:49Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей
14:36Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
14:20Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
14:07Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз
13:47Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС
13:29В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"
13:13Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
13:03Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР
12:49Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
12:14Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
12:12ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Лента новостейМолния