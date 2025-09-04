https://crimea.ria.ru/20250904/krym-talantami-polnitsya-kak-razvivayut-yunykh-tvortsov-v-regione-1149201705.html

Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе

Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе

В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый... РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.По ее словам, только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями Всероссийского конкурса "Молодые дарования России".Она отметила, что благодаря этому проекту Симферополь получит специальную культурно-просветительскую программу с QR-кодами, с помощью которых жители и гости города смогут узнавать о достопримечательностях и известных деятелях культуры, связанных с крымской столицей.Замминистра подчеркнула, что успехи детей – это результат совместной работы педагогов и государственной системы поддержки. Финансирование культурной сферы идет как на уровне республики и муниципалитетов, так и со стороны Министерства культуры России, президентского фонда грантов и фонда культуры.О реальной пользе национальных проектов рассказали и руководители крымских школ искусств."Мы участвовали в 2024 году в нацпроекте "Культура" и благодаря этому получили новые музыкальные инструменты, нотную литературу, обновили актовый зал. Сразу стало удобно, красиво, и мы всегда готовы принимать гостей", – отметила директор Феодосийской детской музыкальной школы №1 Елена Рябова.Директор Евпаторийской детской школы искусств Татьяна Дмитренко добавила, что за последние годы их учреждение значительно преобразилось. По ее словам, еще в 2020 году школа получила 4,2 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов."Это позволило закупить фортепиано, баяны, аккордеоны, скрипки, а также литературу и оборудование для художественного отделения. До 2022 года проведен капитальный ремонт здания, установлено видеонаблюдение, обновлено электрооборудование. Сегодня у нас современный большой зал с техническим оснащением для концертов и мероприятий", – рассказала Дмитренко.В министерстве культуры Крыма подчеркнули, что развитие культурной инфраструктуры в регионе будет продолжено, а поддержка юных дарований останется одним из ключевых приоритетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победителиЛегенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша СубботинаКинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму

крым

