Рейтинг@Mail.ru
Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250904/krym-talantami-polnitsya-kak-razvivayut-yunykh-tvortsov-v-regione-1149201705.html
Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе
Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе
В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T13:01
2025-09-04T13:01
крым
культура
искусство
нацпроект "культура россии"
общество
дети
новости крыма
минкульт крыма
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146796658_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_194c50391d12e239577b062a22f21a4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.По ее словам, только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями Всероссийского конкурса "Молодые дарования России".Она отметила, что благодаря этому проекту Симферополь получит специальную культурно-просветительскую программу с QR-кодами, с помощью которых жители и гости города смогут узнавать о достопримечательностях и известных деятелях культуры, связанных с крымской столицей.Замминистра подчеркнула, что успехи детей – это результат совместной работы педагогов и государственной системы поддержки. Финансирование культурной сферы идет как на уровне республики и муниципалитетов, так и со стороны Министерства культуры России, президентского фонда грантов и фонда культуры.О реальной пользе национальных проектов рассказали и руководители крымских школ искусств."Мы участвовали в 2024 году в нацпроекте "Культура" и благодаря этому получили новые музыкальные инструменты, нотную литературу, обновили актовый зал. Сразу стало удобно, красиво, и мы всегда готовы принимать гостей", – отметила директор Феодосийской детской музыкальной школы №1 Елена Рябова.Директор Евпаторийской детской школы искусств Татьяна Дмитренко добавила, что за последние годы их учреждение значительно преобразилось. По ее словам, еще в 2020 году школа получила 4,2 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов."Это позволило закупить фортепиано, баяны, аккордеоны, скрипки, а также литературу и оборудование для художественного отделения. До 2022 года проведен капитальный ремонт здания, установлено видеонаблюдение, обновлено электрооборудование. Сегодня у нас современный большой зал с техническим оснащением для концертов и мероприятий", – рассказала Дмитренко.В министерстве культуры Крыма подчеркнули, что развитие культурной инфраструктуры в регионе будет продолжено, а поддержка юных дарований останется одним из ключевых приоритетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победителиЛегенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша СубботинаКинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250726/v-evpatorii-otkroyut-besplatnuyu-detskuyu-shkolu-edinoborstv-dzheffa-monsona-1148259070.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146796658_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e155a62a11eefb8903d42add7d2f1526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, культура, искусство , нацпроект "культура россии", общество, дети, новости крыма, минкульт крыма, образование в крыму и севастополе
Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе

В Крыму открываются новые библиотеки и обновляются школы искусств для детей

13:01 04.09.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
В Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.
По ее словам, только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями Всероссийского конкурса "Молодые дарования России".
"Недавно завершился детский культурный форум, в котором приняла участие крымская делегация из 12 человек. Среди них были художники, музыканты, и одна из участниц стала победителем в проекте "Лучший проект Российской Федерации в сфере культуры", – сказала Бурова.
Она отметила, что благодаря этому проекту Симферополь получит специальную культурно-просветительскую программу с QR-кодами, с помощью которых жители и гости города смогут узнавать о достопримечательностях и известных деятелях культуры, связанных с крымской столицей.
Замминистра подчеркнула, что успехи детей – это результат совместной работы педагогов и государственной системы поддержки. Финансирование культурной сферы идет как на уровне республики и муниципалитетов, так и со стороны Министерства культуры России, президентского фонда грантов и фонда культуры.
"Если брать детские школы искусств, то ежегодно выделяются средства на приобретение музыкальных инструментов и литературы. Проводятся ремонты зданий, открываются модельные библиотеки нового поколения. В этом году у нас таких библиотек 14. После реконструкции открылось Крымское художественное училище, ведется ремонт Симферопольского музыкального училища и театра имени Горького", – уточнила Бурова.
О реальной пользе национальных проектов рассказали и руководители крымских школ искусств.
"Мы участвовали в 2024 году в нацпроекте "Культура" и благодаря этому получили новые музыкальные инструменты, нотную литературу, обновили актовый зал. Сразу стало удобно, красиво, и мы всегда готовы принимать гостей", – отметила директор Феодосийской детской музыкальной школы №1 Елена Рябова.
Директор Евпаторийской детской школы искусств Татьяна Дмитренко добавила, что за последние годы их учреждение значительно преобразилось. По ее словам, еще в 2020 году школа получила 4,2 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов.
"Это позволило закупить фортепиано, баяны, аккордеоны, скрипки, а также литературу и оборудование для художественного отделения. До 2022 года проведен капитальный ремонт здания, установлено видеонаблюдение, обновлено электрооборудование. Сегодня у нас современный большой зал с техническим оснащением для концертов и мероприятий", – рассказала Дмитренко.
В министерстве культуры Крыма подчеркнули, что развитие культурной инфраструктуры в регионе будет продолжено, а поддержка юных дарований останется одним из ключевых приоритетов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
Легенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша Субботина
Кинематографистам компенсируют траты на съемки в Крыму
Власти Евпатории поддержали инициативу Джеффа Монсона открыть детскую школу единоборств
26 июля, 16:02
В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона
 
КрымКультураИскусствоНацпроект "Культура России"ОбществодетиНовости КрымаМинкульт КрымаОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
14:24Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
14:10Крымский мост: в очереди более тысячи машин
14:00Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
13:39У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление
13:13Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
13:01Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе
12:49Новости СВО: потери Киева в людях и технике стремительно растут
12:37Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
12:22Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит
12:07ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
12:04Новоселовка в Днепропетровской области перешла под контроль России
11:53Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку
11:49ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу
11:38Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
11:32Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"
11:21Новое землетрясение произошло в Афганистане
11:10Крымский мост: очередь выросла вдвое
10:34ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
10:27Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября
Лента новостейМолния