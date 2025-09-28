https://crimea.ria.ru/20250928/deti-na-vinogradnikakh-pochemu-v-sevastopole-rastet-chislo-molodykh-agrariev-1149807797.html

Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев

Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев

сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T20:49

2025-09-28T20:49

2025-09-28T19:09

севастополь

михаил развожаев

поддержка аграриев

высшее образование

новости севастополя

сельское хозяйство

общество

образование в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/11/1118626349_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_74bef4396acbbac9c815bc3b2f0dc616.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за три года число молодых специалистов в аграрной отрасли выросло на 30 процентов. Этому способствует создание в школах города агроклассов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что ученики сами выращивают овощи, зелень, клубнику и даже виноград. Для занятий в школах установлены биовегетарии с системой капельного полива, датчиками микроклимата и лаборатории с гидропонными установками.Более того, школьники учатся современному сельскому хозяйству и на практике – для них регулярно организовывают поездки на сельхозпредприятия Севастополя, где рассказывают об уникальных разработках и показывают работу современных образцов сельхозтехники. По словам Развожаева, результатом такой профориентационной работы является то, что за три года число выпускников, выбирающих агропрофиль, выросло на 30%. Выпускники агроклассов уже учатся на факультете виноградарства Севастопольского государственного университета.Кроме того, предпрофильные программы аграрного направления работают в школах № 36 (Хмельницкое) и № 55 (Фронтовое), а в школе № 23 старшеклассники проходят курс "Менеджмент в виноградарстве" совместно с СевГУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, поддержка аграриев , высшее образование, новости севастополя, сельское хозяйство, общество, образование в крыму и севастополе