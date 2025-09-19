https://crimea.ria.ru/20250919/kerchenskiy-student-stal-luchshim-svarschikom-na-vserossiyskom-konkurse-1149510994.html

Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе

Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе

Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе

Студенты Керченского технологического техникума (КТТ) взяли призовые места на Всероссийском конкурсе по сварочному делу среди учащихся колледжей и техникумов... РИА Новости Крым, 19.09.2025

КЕРЧЬ, 19 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Студенты Керченского технологического техникума (КТТ) взяли призовые места на Всероссийском конкурсе по сварочному делу среди учащихся колледжей и техникумов. По итогу соревнований студент четвертого курса стал лучшим среди конкурсантов по всей стране, передает корреспондент РИА Новости Крым.Конкурс проводила одна из крупнейших компаний по производству сварочного оборудования в России. Специалисты провели для студентов ряд мастер-классов с возможностью поработать на современных аппаратах."Мы изготовили из металла часы. Это изделие мы и отправили на конкурс", – рассказал победитель конкурса, студент 4 курса Эмир Таки.За звание лучших соревновались около 30 техникумов и колледжей страны. География широкая: от Крыма до Комсомольска-на-Амуре. Керчане взяли победу в двух номинациях. Еще в одном – заняли призовое место.Кроме того, победителю вручили сертификат на 110 тысяч рублей. Такой же, только на 750 тысяч рублей, получил и сам техникум.По мнению руководства техникума, подобные конкурсы развивают в студентах дисциплину и интерес к профессии. А также дают возможность попробовать себя среди лучших сверстников в выбранной ими отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестацииКак в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе

