Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В России работодатели стали чаще выбирать механизм квотирования для привлечения иностранных специалистов, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов."Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тысячи разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - сказано в тексте.Квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного сотрудника. Специалисты из визовых стран в рамках квоты обязаны оформить рабочую визу, а также разрешение на работу, уточнили в пресс-службе, добавив, что количество въехавших в рамках квоты работников, как правило, ниже согласованного объема. Чаще всего через этот механизм работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим.По его информации, почти 92% работников — это квалифицированные рабочие, задействованных в промышленности, а также крупных инфраструктурных проектах. Небольшая часть, порядка 8% — это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда.В настоящее время растет спрос на такие профессии, как "монтажник технологических трубопроводов", "арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)", "бетонщик", "электросварщик ручной сварки", "монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "мастер строительных и монтажных работ", "электромеханик", перечислили в ведомстве.25 октября вступила в силу обновленная Концепция государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, утвержденная указом президента Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в ЕвропеПутин утвердил Концепцию миграционной политики в РоссииИз России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов

2025

