Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год
Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год
В России работодатели стали чаще выбирать механизм квотирования для привлечения иностранных специалистов, квота на привлечение квалифицированных рабочих из... РИА Новости Крым, 27.10.2025
минтруд рф
нелегальные мигранты
мигранты
трудовые мигранты
трудоустройство
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В России работодатели стали чаще выбирать механизм квотирования для привлечения иностранных специалистов, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов."Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тысячи разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - сказано в тексте.Квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного сотрудника. Специалисты из визовых стран в рамках квоты обязаны оформить рабочую визу, а также разрешение на работу, уточнили в пресс-службе, добавив, что количество въехавших в рамках квоты работников, как правило, ниже согласованного объема. Чаще всего через этот механизм работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим.По его информации, почти 92% работников — это квалифицированные рабочие, задействованных в промышленности, а также крупных инфраструктурных проектах. Небольшая часть, порядка 8% — это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда.В настоящее время растет спрос на такие профессии, как "монтажник технологических трубопроводов", "арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)", "бетонщик", "электросварщик ручной сварки", "монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "мастер строительных и монтажных работ", "электромеханик", перечислили в ведомстве.25 октября вступила в силу обновленная Концепция государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, утвержденная указом президента Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в ЕвропеПутин утвердил Концепцию миграционной политики в РоссииИз России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В России работодатели стали чаще выбирать механизм квотирования для привлечения иностранных специалистов, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тысячи разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - сказано в тексте.
Квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного сотрудника. Специалисты из визовых стран в рамках квоты обязаны оформить рабочую визу, а также разрешение на работу, уточнили в пресс-службе, добавив, что количество въехавших в рамках квоты работников, как правило, ниже согласованного объема. Чаще всего через этот механизм работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим.

"Трудоустройство российских граждан — приоритет государственной политики в сфере регулирования рынка труда и занятости. Квота устанавливается на привлечение специалистов из визовых стран в тех случаях, когда работодателям необходимы трудовые ресурсы и они подтвердили, что не могут найти соответствующих специалистов в России", - приводит пресс-служба Минтруда слова замглавы профильного ведомства Дмитрия Платыгина.

По его информации, почти 92% работников — это квалифицированные рабочие, задействованных в промышленности, а также крупных инфраструктурных проектах. Небольшая часть, порядка 8% — это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда.
В настоящее время растет спрос на такие профессии, как "монтажник технологических трубопроводов", "арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)", "бетонщик", "электросварщик ручной сварки", "монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "мастер строительных и монтажных работ", "электромеханик", перечислили в ведомстве.
25 октября вступила в силу обновленная Концепция государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, утвержденная указом президента Российской Федерации.
