Рыбу на муку перерабатывать нужно только в море – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Строить заводы, перерабатывающие черноморский и азовский шрот на муку, необходимо только в море, а использовать для этих целей хамсу и мелкую кильку не стоит. Такого мнения придерживается министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Глава минсельхоза РК убежден, что для добычи рыбьего жира необходимо использовать некондиционные части выращиваемых рыб лососевых пород, а цельная, пусть и мелкая рыба, которую добывают в Черном и Азовском морях – это суперценное сырье для рыб, выращиваемых с помощью аквакультуры."То есть здесь не сама цель – построить предприятие по массовой переработке рыбы. На самом деле сейчас есть варианты возможности переработки ее и на судне. И самая главная задача – переработать это в море, потому что когда мы производим вылов сырой рыбы, везем ее, доставляем ее на берег в свежем виде, то это огромный тоннаж", – объяснил министр.По его словам, проекты по постройке рыбоперерабатывающих предприятий, о которых ранее заявляли инвесторы, не свернуты.Ранее сообщалось, что летом 2022 года в Керчи в рамках реализации крымско-абхазского инвестпроекта открылся завод по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Строить заводы, перерабатывающие черноморский и азовский шрот на муку, необходимо только в море, а использовать для этих целей хамсу и мелкую кильку не стоит. Такого мнения придерживается министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
"Это слишком ценный ресурс, чтобы просто так его растрачивать, чтобы произвести какой-то корм. Во-вторых, когда мы перерабатываем рыбу целиком, мы должны понимать, что сухая часть, которую мы из нее добываем, она сверхценная с точки зрения добавки ее в корм", – сказал министр, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым
.
Глава минсельхоза РК убежден, что для добычи рыбьего жира необходимо использовать некондиционные части выращиваемых рыб лососевых пород, а цельная, пусть и мелкая рыба, которую добывают в Черном и Азовском морях – это суперценное сырье для рыб, выращиваемых с помощью аквакультуры.
"То есть здесь не сама цель – построить предприятие по массовой переработке рыбы. На самом деле сейчас есть варианты возможности переработки ее и на судне. И самая главная задача – переработать это в море, потому что когда мы производим вылов сырой рыбы, везем ее, доставляем ее на берег в свежем виде, то это огромный тоннаж", – объяснил министр.
По его словам, проекты по постройке рыбоперерабатывающих предприятий, о которых ранее заявляли инвесторы, не свернуты.
"Но я думаю, что все-таки вся эта переработка будет так или иначе морской, потому что это экологичное будущее. Такие проекты есть, их несколько, суммы там порядка 100 миллионов рублей", – рассказал глава минсельхоза РК.
Ранее сообщалось
, что летом 2022 года в Керчи в рамках реализации крымско-абхазского инвестпроекта открылся завод по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира.
