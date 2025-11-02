https://crimea.ria.ru/20251102/rybu-na-muku-pererabatyvat-nuzhno-tolko-v-more--mnenie-1150489111.html

Рыбу на муку перерабатывать нужно только в море – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Строить заводы, перерабатывающие черноморский и азовский шрот на муку, необходимо только в море, а использовать для этих целей хамсу и мелкую кильку не стоит. Такого мнения придерживается министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Глава минсельхоза РК убежден, что для добычи рыбьего жира необходимо использовать некондиционные части выращиваемых рыб лососевых пород, а цельная, пусть и мелкая рыба, которую добывают в Черном и Азовском морях – это суперценное сырье для рыб, выращиваемых с помощью аквакультуры."То есть здесь не сама цель – построить предприятие по массовой переработке рыбы. На самом деле сейчас есть варианты возможности переработки ее и на судне. И самая главная задача – переработать это в море, потому что когда мы производим вылов сырой рыбы, везем ее, доставляем ее на берег в свежем виде, то это огромный тоннаж", – объяснил министр.По его словам, проекты по постройке рыбоперерабатывающих предприятий, о которых ранее заявляли инвесторы, не свернуты.Ранее сообщалось, что летом 2022 года в Керчи в рамках реализации крымско-абхазского инвестпроекта открылся завод по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского мостаОсетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – экспертыРыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла

