Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста
Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста
Минсельхоз Крыма и рыболовецкие предприятия просят пересмотреть правила вылова рыбы возле Крымского моста. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма и рыболовецкие предприятия просят пересмотреть правила вылова рыбы возле Крымского моста. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, в настоящий момент для безопасности этой жизненной артерии между Крымом и материковой Россией в районе мостового перехода через Керченский пролив введены жесткие критерии мореходства. Рыба же из-за изменений солености Азовского моря движется из Азовского моря к мосту, где ранее не обитала. В частности, это хамса и кефаль.Министр считает, что количество судов, которым должен быть разрешен лов в районе Крымского моста, должно быть строго ограничено."Суда, про которые мы понимаем, кто у нас находится на них, с полным пакетом безопасности. И обязательно средства связи, возможность работы с экипажем. То есть задача не просто закрыть эту зону, а закрыть ее от нежелательного воздействия. Керчь – это рыбная столица всегда была, есть и будет. Соответственно, нужно не бояться вписывать это в новые реалии", – уверен глава минсельхоза РК.По словам присутствовавшего на пресс-конференции одного из глав рыболовецких предприятий Крыма Анатолия Скрипниченко, если вопрос лова возле Крымского моста можно будет урегулировать, то тогда и цена на рыбу может упасть. Сейчас, по его словам, рыба находится в дефиците в том числе и из-за невозможности промышленного рыболовства в середине Керченского пролива.
Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста

Разрешение на вылов хамсы и кефали около Крымского моста снизит цену на рыбу

16:01 28.10.2025 (обновлено: 16:05 28.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма и рыболовецкие предприятия просят пересмотреть правила вылова рыбы возле Крымского моста. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По его словам, в настоящий момент для безопасности этой жизненной артерии между Крымом и материковой Россией в районе мостового перехода через Керченский пролив введены жесткие критерии мореходства. Рыба же из-за изменений солености Азовского моря движется из Азовского моря к мосту, где ранее не обитала. В частности, это хамса и кефаль.

"Исходя из этого, нужно не просто это фиксировать, а и принимать этот факт. Мы должны действительно понимать, что раз у нас эти виды рыб начинают появляться в этом месте, то нам нужно оптимизировать зону лова, и рыбакам, соответственно, давать возможность эту рыбу добывать", – сказал Кратюк, подчеркнув, что, безусловно, не допуская условий угрозе безопасности инфраструктурного объекта.

Министр считает, что количество судов, которым должен быть разрешен лов в районе Крымского моста, должно быть строго ограничено.
"Суда, про которые мы понимаем, кто у нас находится на них, с полным пакетом безопасности. И обязательно средства связи, возможность работы с экипажем. То есть задача не просто закрыть эту зону, а закрыть ее от нежелательного воздействия. Керчь – это рыбная столица всегда была, есть и будет. Соответственно, нужно не бояться вписывать это в новые реалии", – уверен глава минсельхоза РК.
По словам присутствовавшего на пресс-конференции одного из глав рыболовецких предприятий Крыма Анатолия Скрипниченко, если вопрос лова возле Крымского моста можно будет урегулировать, то тогда и цена на рыбу может упасть. Сейчас, по его словам, рыба находится в дефиците в том числе и из-за невозможности промышленного рыболовства в середине Керченского пролива.
