https://crimea.ria.ru/20251028/rybaki-pytayutsya-uregulirovat-vylov-khamsy-okolo-krymskogo-mosta-1150489773.html

Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста

Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста

Минсельхоз Крыма и рыболовецкие предприятия просят пересмотреть правила вылова рыбы возле Крымского моста. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T16:01

2025-10-28T16:01

2025-10-28T16:05

денис кратюк

крымский мост

рыболовство

крым

керченский пролив

мнения

минсельхоз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055802_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1f7d5240760ee12d29e375cb841cc5da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма и рыболовецкие предприятия просят пересмотреть правила вылова рыбы возле Крымского моста. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, в настоящий момент для безопасности этой жизненной артерии между Крымом и материковой Россией в районе мостового перехода через Керченский пролив введены жесткие критерии мореходства. Рыба же из-за изменений солености Азовского моря движется из Азовского моря к мосту, где ранее не обитала. В частности, это хамса и кефаль.Министр считает, что количество судов, которым должен быть разрешен лов в районе Крымского моста, должно быть строго ограничено."Суда, про которые мы понимаем, кто у нас находится на них, с полным пакетом безопасности. И обязательно средства связи, возможность работы с экипажем. То есть задача не просто закрыть эту зону, а закрыть ее от нежелательного воздействия. Керчь – это рыбная столица всегда была, есть и будет. Соответственно, нужно не бояться вписывать это в новые реалии", – уверен глава минсельхоза РК.По словам присутствовавшего на пресс-конференции одного из глав рыболовецких предприятий Крыма Анатолия Скрипниченко, если вопрос лова возле Крымского моста можно будет урегулировать, то тогда и цена на рыбу может упасть. Сейчас, по его словам, рыба находится в дефиците в том числе и из-за невозможности промышленного рыболовства в середине Керченского пролива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамсаЧто поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнениеВ Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы

крымский мост

крым

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, крымский мост, рыболовство, крым, керченский пролив, мнения, минсельхоз крыма