В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы

На следующий год Крым хочет изменить квоты и сроки вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА...

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На следующий год Крым хочет изменить квоты и сроки вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил министр сельского хозяйства Республики Денис Кратюк.По его словам, в настоящее время Крыму приходится делить квоты по вылову рыбы в Азовском и Черном морях с двумя смежными активно развивающимися регионами - Херсонской и Запорожской областями.Кратюк рассказал, что о ситуации он докладывал главе республики Сергею Аксенову и получил от него задание отследить объемы, которые может добывать Херсонская область и Республика Крым соответственно. Кроме того, нужно сдвинуть сроки лова, чтобы "наши рыбаки могли как можно дольше ловить, любыми разрешенными способами", считает министр."Будет у нас в Ростове большой научный совет, там будем писать письмо о том, чтобы сдвинуть, расширить сроки, время вылова", - подчеркнул он.Министр сельского хозяйства республики также отметил, что этот год был нестандартным для рыболовства с точки зрения погодных условий, влияющих на поведение рыбы и отражающихся на отрасли: холодная весна и теплая осень.Также в качестве проблемных моментов для рыболовецких предприятий он отметил забюрократизированность и негибкость системы контролирующих органов для отрасли."У нас есть масса программ, масса контролирующих органов, которые этим занимаются, и все почему-то считают, что это такой простой и легкий бизнес. А сам бизнес этот очень тяжелый. И нам нужно не уменьшать количество контрольных проверок, а сделать их точечными и понятными для рыбаков. Рыбная отрасль - это не то направление, где можно сидеть целыми днями и что-то планировать. Выход в море у нас иногда в месяц неделя, не больше. И рыбаки вместо того, чтобы сидеть, действительно отрабатывать в море, иногда занимаются заполнением таблиц", - озвучил он проблемы крымских рыболовов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамсаУченый назвал главные опасности для Черного моряВ Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

2025

