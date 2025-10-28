Рейтинг@Mail.ru
В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
На следующий год Крым хочет изменить квоты и сроки вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T12:20
2025-10-28T12:20
рыба
рыбный промысел в крыму
рыболовство
денис кратюк
минсельхоз крыма
азовское море
черное море
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На следующий год Крым хочет изменить квоты и сроки вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил министр сельского хозяйства Республики Денис Кратюк.По его словам, в настоящее время Крыму приходится делить квоты по вылову рыбы в Азовском и Черном морях с двумя смежными активно развивающимися регионами - Херсонской и Запорожской областями.Кратюк рассказал, что о ситуации он докладывал главе республики Сергею Аксенову и получил от него задание отследить объемы, которые может добывать Херсонская область и Республика Крым соответственно. Кроме того, нужно сдвинуть сроки лова, чтобы "наши рыбаки могли как можно дольше ловить, любыми разрешенными способами", считает министр."Будет у нас в Ростове большой научный совет, там будем писать письмо о том, чтобы сдвинуть, расширить сроки, время вылова", - подчеркнул он.Министр сельского хозяйства республики также отметил, что этот год был нестандартным для рыболовства с точки зрения погодных условий, влияющих на поведение рыбы и отражающихся на отрасли: холодная весна и теплая осень.Также в качестве проблемных моментов для рыболовецких предприятий он отметил забюрократизированность и негибкость системы контролирующих органов для отрасли."У нас есть масса программ, масса контролирующих органов, которые этим занимаются, и все почему-то считают, что это такой простой и легкий бизнес. А сам бизнес этот очень тяжелый. И нам нужно не уменьшать количество контрольных проверок, а сделать их точечными и понятными для рыбаков. Рыбная отрасль - это не то направление, где можно сидеть целыми днями и что-то планировать. Выход в море у нас иногда в месяц неделя, не больше. И рыбаки вместо того, чтобы сидеть, действительно отрабатывать в море, иногда занимаются заполнением таблиц", - озвучил он проблемы крымских рыболовов.Читайте также на РИА Новости Крым:Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамсаУченый назвал главные опасности для Черного моряВ Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
азовское море
черное море
крым
рыба, рыбный промысел в крыму, рыболовство, денис кратюк, минсельхоз крыма, азовское море, черное море, новости крыма, крым
В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы

В Крыму хотят пересмотреть квоты и сроки вылова рыбы в Черном и Азовском морях

12:20 28.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На следующий год Крым хочет изменить квоты и сроки вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил министр сельского хозяйства Республики Денис Кратюк.
По его словам, в настоящее время Крыму приходится делить квоты по вылову рыбы в Азовском и Черном морях с двумя смежными активно развивающимися регионами - Херсонской и Запорожской областями.
"В этом году получилась такая парадоксальная ситуация. Херсонские рыбаки начали вылавливать намного раньше кефаль, чем планировали мы. В этом году она и пошла раньше. И вот сейчас мы наблюдаем следующую картину: квота выбрана ранее в Херсоне, выбрана правильно, законно. И получилось так, что сейчас мы около своего побережья, Раздольненского, Черноморского районов, фиксируем нормальное количество кефалей, которые мы можем добывать, но квоты уже по факту нет", – рассказал он.
Кратюк рассказал, что о ситуации он докладывал главе республики Сергею Аксенову и получил от него задание отследить объемы, которые может добывать Херсонская область и Республика Крым соответственно. Кроме того, нужно сдвинуть сроки лова, чтобы "наши рыбаки могли как можно дольше ловить, любыми разрешенными способами", считает министр.
"Будет у нас в Ростове большой научный совет, там будем писать письмо о том, чтобы сдвинуть, расширить сроки, время вылова", - подчеркнул он.
Министр сельского хозяйства республики также отметил, что этот год был нестандартным для рыболовства с точки зрения погодных условий, влияющих на поведение рыбы и отражающихся на отрасли: холодная весна и теплая осень.
Также в качестве проблемных моментов для рыболовецких предприятий он отметил забюрократизированность и негибкость системы контролирующих органов для отрасли.
"У нас есть масса программ, масса контролирующих органов, которые этим занимаются, и все почему-то считают, что это такой простой и легкий бизнес. А сам бизнес этот очень тяжелый. И нам нужно не уменьшать количество контрольных проверок, а сделать их точечными и понятными для рыбаков. Рыбная отрасль - это не то направление, где можно сидеть целыми днями и что-то планировать. Выход в море у нас иногда в месяц неделя, не больше. И рыбаки вместо того, чтобы сидеть, действительно отрабатывать в море, иногда занимаются заполнением таблиц", - озвучил он проблемы крымских рыболовов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
Ученый назвал главные опасности для Черного моря
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
 
РыбаРыбный промысел в КрымуРыболовствоДенис КратюкМинсельхоз КрымаАзовское мореЧерное мореНовости КрымаКрым
 
