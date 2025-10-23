Рейтинг@Mail.ru
Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251023/narodnaya-ryba-kogda-v-krymu-podesheveet-khamsa-1150376634.html
Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
Снижение цен на хамсу в Крыму рыбодобытчики прогнозируют в период ее массового вылова в начале ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T22:37
2025-10-23T20:59
радио "спутник в крыму"
рыбный промысел в крыму
рыба
рыболовство
крым
новости крыма
черное море
цены в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/17/1118973257_0:36:1620:947_1920x0_80_0_0_4f05215735fcfcbcbf5328775b35e6be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Снижение цен на хамсу в Крыму рыбодобытчики прогнозируют в период ее массового вылова в начале ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Директор "Керченской рыбной компании" Александр Захарчук.Сейчас любимую рыбу крымчан в Керчи продают по 600 рублей. Причины для такого ценника добытчики рыбы объясняют дороговизной топлива, погодными условиями и искусственно созданным ажиотажем."Первый фактор – удорожание топлива. Рабочая сила - тоже большой фактор. За малую стоимость выходить в море никто не будет", - сказал директора рыбной компании.По его словам, сейчас хамса пока идет не массово, прибрежным ловом. То есть добывают ее рыбаки сетями и ставниками.А ценовая политика, по его мнению, это - искусственный ажиотаж, созданный для тех керчан, которые любят свежую, не мороженную, а именно сразу из моря, рыбу."В ближайшее время, я прогнозирую, на прилавках цена на хамсу станет не выше 300-350 рублей", - уверен он. Самый пик вылова хамсы, по словам рыбодобытчика - середина-конец ноября, декабрь."Люди эту рыбу любят. Многие говорят, что она для них "как семечки", любят поесть ее с маслом, уксусом, лучком и картошечкой. Это – "народная", домашняя рыба в Крыму, все ее знают и покупают", - подытожил Захарчук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнутьПромысел в Азовском и Черном морях опережает показателиРыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/17/1118973257_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_f7c4c9216c248e57e60ab4f787ab8db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, крым, новости крыма, черное море, цены в крыму
Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса

Хамса в Крыму станет дешевле в период массового вылова в ноябре

22:37 23.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Снижение цен на хамсу в Крыму рыбодобытчики прогнозируют в период ее массового вылова в начале ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Директор "Керченской рыбной компании" Александр Захарчук.
Сейчас любимую рыбу крымчан в Керчи продают по 600 рублей. Причины для такого ценника добытчики рыбы объясняют дороговизной топлива, погодными условиями и искусственно созданным ажиотажем.
"Первый фактор – удорожание топлива. Рабочая сила - тоже большой фактор. За малую стоимость выходить в море никто не будет", - сказал директора рыбной компании.
По его словам, сейчас хамса пока идет не массово, прибрежным ловом. То есть добывают ее рыбаки сетями и ставниками.
"Хамса еще к нашему проливу не подошла… Потом массово, конечно, она подойдет. Когда ночные температуры снизятся, хамса уже будет на подходе к Керченскому проливу. Также очень влияет ветер. Если к нашим берегам подул северо-восток, северо-запад – она уже появляется… Выход в море одного, второго, третьего судна – и на прилавках появится множество хамсы", - заверил Захарчук.
А ценовая политика, по его мнению, это - искусственный ажиотаж, созданный для тех керчан, которые любят свежую, не мороженную, а именно сразу из моря, рыбу.
"В ближайшее время, я прогнозирую, на прилавках цена на хамсу станет не выше 300-350 рублей", - уверен он.
Самый пик вылова хамсы, по словам рыбодобытчика - середина-конец ноября, декабрь.
"Люди эту рыбу любят. Многие говорят, что она для них "как семечки", любят поесть ее с маслом, уксусом, лучком и картошечкой. Это – "народная", домашняя рыба в Крыму, все ее знают и покупают", - подытожил Захарчук.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнуть
Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
 
Радио "Спутник в Крыму"Рыбный промысел в КрымуРыбаРыболовствоКрымНовости КрымаЧерное мореЦены в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:57ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева
23:43Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
22:57Усиление атак на Крым и ответ РФ на удары Tomahawk – главное за день
22:37Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
22:14Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
21:51Кому в Крыму до 2026 года надо поменять водительские права
21:39Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сети
21:22Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
21:13Что будет с ценами в Крыму на картофель зимой
20:59Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
20:44В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году
20:29Золотовалютные запасы России бьют рекорды
20:13Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
19:55Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
19:49Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных
19:45Путин высказался о встрече с Трампом в Будапеште
19:38Когда в Крыму пойдет снег
19:24Путин оценил новые антироссийские санкции США
Лента новостейМолния