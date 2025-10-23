https://crimea.ria.ru/20251023/narodnaya-ryba-kogda-v-krymu-podesheveet-khamsa-1150376634.html

Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Снижение цен на хамсу в Крыму рыбодобытчики прогнозируют в период ее массового вылова в начале ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Директор "Керченской рыбной компании" Александр Захарчук.Сейчас любимую рыбу крымчан в Керчи продают по 600 рублей. Причины для такого ценника добытчики рыбы объясняют дороговизной топлива, погодными условиями и искусственно созданным ажиотажем."Первый фактор – удорожание топлива. Рабочая сила - тоже большой фактор. За малую стоимость выходить в море никто не будет", - сказал директора рыбной компании.По его словам, сейчас хамса пока идет не массово, прибрежным ловом. То есть добывают ее рыбаки сетями и ставниками.А ценовая политика, по его мнению, это - искусственный ажиотаж, созданный для тех керчан, которые любят свежую, не мороженную, а именно сразу из моря, рыбу."В ближайшее время, я прогнозирую, на прилавках цена на хамсу станет не выше 300-350 рублей", - уверен он. Самый пик вылова хамсы, по словам рыбодобытчика - середина-конец ноября, декабрь."Люди эту рыбу любят. Многие говорят, что она для них "как семечки", любят поесть ее с маслом, уксусом, лучком и картошечкой. Это – "народная", домашняя рыба в Крыму, все ее знают и покупают", - подытожил Захарчук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнутьПромысел в Азовском и Черном морях опережает показателиРыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей

