Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Снижение цен на хамсу в Крыму рыбодобытчики прогнозируют в период ее массового вылова в начале ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Директор "Керченской рыбной компании" Александр Захарчук.Сейчас любимую рыбу крымчан в Керчи продают по 600 рублей. Причины для такого ценника добытчики рыбы объясняют дороговизной топлива, погодными условиями и искусственно созданным ажиотажем."Первый фактор – удорожание топлива. Рабочая сила - тоже большой фактор. За малую стоимость выходить в море никто не будет", - сказал директора рыбной компании.По его словам, сейчас хамса пока идет не массово, прибрежным ловом. То есть добывают ее рыбаки сетями и ставниками.А ценовая политика, по его мнению, это - искусственный ажиотаж, созданный для тех керчан, которые любят свежую, не мороженную, а именно сразу из моря, рыбу."В ближайшее время, я прогнозирую, на прилавках цена на хамсу станет не выше 300-350 рублей", - уверен он. Самый пик вылова хамсы, по словам рыбодобытчика - середина-конец ноября, декабрь."Люди эту рыбу любят. Многие говорят, что она для них "как семечки", любят поесть ее с маслом, уксусом, лучком и картошечкой. Это – "народная", домашняя рыба в Крыму, все ее знают и покупают", - подытожил Захарчук.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Снижение цен на хамсу в Крыму рыбодобытчики прогнозируют в период ее массового вылова в начале ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Директор "Керченской рыбной компании" Александр Захарчук.
Сейчас любимую рыбу крымчан в Керчи продают по 600 рублей. Причины для такого ценника добытчики рыбы объясняют дороговизной топлива, погодными условиями и искусственно созданным ажиотажем.
"Первый фактор – удорожание топлива. Рабочая сила - тоже большой фактор. За малую стоимость выходить в море никто не будет", - сказал директора рыбной компании.
По его словам, сейчас хамса пока идет не массово, прибрежным ловом. То есть добывают ее рыбаки сетями и ставниками.
"Хамса еще к нашему проливу не подошла… Потом массово, конечно, она подойдет. Когда ночные температуры снизятся, хамса уже будет на подходе к Керченскому проливу. Также очень влияет ветер. Если к нашим берегам подул северо-восток, северо-запад – она уже появляется… Выход в море одного, второго, третьего судна – и на прилавках появится множество хамсы", - заверил Захарчук.
А ценовая политика, по его мнению, это - искусственный ажиотаж, созданный для тех керчан, которые любят свежую, не мороженную, а именно сразу из моря, рыбу.
"В ближайшее время, я прогнозирую, на прилавках цена на хамсу станет не выше 300-350 рублей", - уверен он.
Самый пик вылова хамсы, по словам рыбодобытчика - середина-конец ноября, декабрь.
"Люди эту рыбу любят. Многие говорят, что она для них "как семечки", любят поесть ее с маслом, уксусом, лучком и картошечкой. Это – "народная", домашняя рыба в Крыму, все ее знают и покупают", - подытожил Захарчук.
