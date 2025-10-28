Рейтинг@Mail.ru
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
Глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб прокомментировал предложение по ограничению возраста рыболовецких судов в России,... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб прокомментировал предложение по ограничению возраста рыболовецких судов в России, внесенное в правительство России после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море.Он считает, что и в России в целом, и в Крыму в частности, есть проблема с модернизацией флота.Сивочуб напомнил, что о нелогичности решения запрета использования судов старше 40 лет ранее заявили и в Росрыболовстве, и в федеральном Министерстве сельского хозяйства.Также, по его словам, рыболовецкие предприятия Севастополя и Крыма сталкиваются с логистическими проблемами.По словам Сивочуба, севастопольские предприятия в основном специализируются на вылове кильки и черноморской хамсы. Это виды, которые в объеме составляют порядка 90% всего вылова. На третьем месте ставрида, объемы вылова которой существенно отстают.Весной 2025 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о разработке предложений по ограничению использования ветхого флота. По информации СМИ, компания предложила запретить допуск судов старше 40 лет в морские порты с 1 января 2030 года, а для судов старше 30 лет предлагается ввести требования ежегодно проводить освидетельствование на соответствие требованиям безопасности.
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла

Рыбаки назвали причины высокой стоимости морской рыбы в Крыму

19:10 28.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб прокомментировал предложение по ограничению возраста рыболовецких судов в России, внесенное в правительство России после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море.
Он считает, что и в России в целом, и в Крыму в частности, есть проблема с модернизацией флота.

"Флот старый. Средние траулеры – это основные производственные мощности, работающие в Черном море, возраст уже 40-45 лет, поэтому трудно достать запасные части, их практически нет. А если есть, то иногда даже перебираем то, что вчера забраковали. Те, крохи, что находим, они стоят, естественно, все дороже и дороже, потому что это остатки", – сказал он в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

Сивочуб напомнил, что о нелогичности решения запрета использования судов старше 40 лет ранее заявили и в Росрыболовстве, и в федеральном Министерстве сельского хозяйства.

"Скорее всего, рыболовные суда будут исключены из этого списка. Даже если бы было реально в финансовом плане построить, заменить наш флот на новый, то это будет очень большая нагрузка на судостроительную промышленность России", – заявил он.

Также, по его словам, рыболовецкие предприятия Севастополя и Крыма сталкиваются с логистическими проблемами.

"И, наверное, одна из проблем – это цена на судовое топливо. Вот сейчас мы готовимся выйти на хамсу, сегодня бункируемся. Сегодня мы берем топливо по 96 рублей. Цена на топливо для судового зашкаливает по всем параметрам", – отметил он, подчеркнув, что в Крыму только одно предприятие имеет возможность торговать судовым топливом.

По словам Сивочуба, севастопольские предприятия в основном специализируются на вылове кильки и черноморской хамсы. Это виды, которые в объеме составляют порядка 90% всего вылова. На третьем месте ставрида, объемы вылова которой существенно отстают.
Весной 2025 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о разработке предложений по ограничению использования ветхого флота. По информации СМИ, компания предложила запретить допуск судов старше 40 лет в морские порты с 1 января 2030 года, а для судов старше 30 лет предлагается ввести требования ежегодно проводить освидетельствование на соответствие требованиям безопасности.
