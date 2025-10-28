https://crimea.ria.ru/20251028/rybaki-sevastopolya-i-kryma-nazvali-osnovnye-problemy-promysla-1150491679.html
Рыбаки Севастополя и Крыма назвали основные проблемы промысла
Глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб прокомментировал предложение по ограничению возраста рыболовецких судов в России,... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб прокомментировал предложение по ограничению возраста рыболовецких судов в России, внесенное в правительство России после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море.Он считает, что и в России в целом, и в Крыму в частности, есть проблема с модернизацией флота.Сивочуб напомнил, что о нелогичности решения запрета использования судов старше 40 лет ранее заявили и в Росрыболовстве, и в федеральном Министерстве сельского хозяйства.Также, по его словам, рыболовецкие предприятия Севастополя и Крыма сталкиваются с логистическими проблемами.По словам Сивочуба, севастопольские предприятия в основном специализируются на вылове кильки и черноморской хамсы. Это виды, которые в объеме составляют порядка 90% всего вылова. На третьем месте ставрида, объемы вылова которой существенно отстают.Весной 2025 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о разработке предложений по ограничению использования ветхого флота. По информации СМИ, компания предложила запретить допуск судов старше 40 лет в морские порты с 1 января 2030 года, а для судов старше 30 лет предлагается ввести требования ежегодно проводить освидетельствование на соответствие требованиям безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбыНародная рыба: когда в Крыму подешевеет хамсаЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион
