В Севастополе завершили уборку винограда

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Урожай винограда в Севастополе в этом году составил 21 тысячу тонн. Сезон завершился сбором сорта Каберне Совиньон в хозяйстве в районе Верхнесадового. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В сборе урожая участвовали более 30 сельхозпредприятий и около тысячи рабочих, уточнил губернатор, отметив, что урожай в этом сезоне скромнее прошлогоднего, когда было собрано 25,4 тысячи тонн ягод."Но зато этот урожай обещает подарить нам самые яркие образцы севастопольского терруара. Специалисты прогнозируют, что вина будут особенно насыщенными, глубокими и концентрированными – благодаря стрессовым условиям роста лозы", – добавил Развожаев.Также по информации властей в регионе растет свыше 60 технических сортов и 17 столовых винограда. Фаворитами являются Мускат, Каберне Совиньон, Кокур, Шардоне, Ркацители.Развожаев отметил, что драйвером развития отрастили является господдержка. Так, общий объем поддержки виноградарей и виноделов за 12 лет составил более 3 миллиардов рублей. В текущем году на развитие отрасли выделено 738 миллионов рублей. За эти деньги, в том числе, заложили 198 гектаров молодых виноградников и купили 99 единиц оборудования и сельхозтехники.Собранный урожай оправдал ожидания. Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкВ Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе

