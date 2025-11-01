Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе завершили уборку винограда - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Севастополе завершили уборку винограда
В Севастополе завершили уборку винограда - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Севастополе завершили уборку винограда
Урожай винограда в Севастополе в этом году составил 21 тысячу тонн. Сезон завершился сбором сорта Каберне Совиньон в хозяйстве в районе Верхнесадового. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Урожай винограда в Севастополе в этом году составил 21 тысячу тонн. Сезон завершился сбором сорта Каберне Совиньон в хозяйстве в районе Верхнесадового. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В сборе урожая участвовали более 30 сельхозпредприятий и около тысячи рабочих, уточнил губернатор, отметив, что урожай в этом сезоне скромнее прошлогоднего, когда было собрано 25,4 тысячи тонн ягод."Но зато этот урожай обещает подарить нам самые яркие образцы севастопольского терруара. Специалисты прогнозируют, что вина будут особенно насыщенными, глубокими и концентрированными – благодаря стрессовым условиям роста лозы", – добавил Развожаев.Также по информации властей в регионе растет свыше 60 технических сортов и 17 столовых винограда. Фаворитами являются Мускат, Каберне Совиньон, Кокур, Шардоне, Ркацители.Развожаев отметил, что драйвером развития отрастили является господдержка. Так, общий объем поддержки виноградарей и виноделов за 12 лет составил более 3 миллиардов рублей. В текущем году на развитие отрасли выделено 738 миллионов рублей. За эти деньги, в том числе, заложили 198 гектаров молодых виноградников и купили 99 единиц оборудования и сельхозтехники.Собранный урожай оправдал ожидания. Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкВ Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
В Севастополе завершили уборку винограда

В Севастополе собрали 21 тысячу тонн винограда с площади в 5 тысяч гектаров - Развожаев

16:28 01.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка винограда в Севастополе
Уборка винограда в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Урожай винограда в Севастополе в этом году составил 21 тысячу тонн. Сезон завершился сбором сорта Каберне Совиньон в хозяйстве в районе Верхнесадового. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Несмотря на непростые погодные испытания – весенние возвратные заморозки и засушливое лето – севастопольские виноградари справились и собрали хороший урожай. Собрано: 21 000 тонн винограда с площади более 5 000 гектаров. Урожайность в среднем 45 центнеров с гектара", – проинформировал глава региона.

В сборе урожая участвовали более 30 сельхозпредприятий и около тысячи рабочих, уточнил губернатор, отметив, что урожай в этом сезоне скромнее прошлогоднего, когда было собрано 25,4 тысячи тонн ягод.
"Но зато этот урожай обещает подарить нам самые яркие образцы севастопольского терруара. Специалисты прогнозируют, что вина будут особенно насыщенными, глубокими и концентрированными – благодаря стрессовым условиям роста лозы", – добавил Развожаев.
Также по информации властей в регионе растет свыше 60 технических сортов и 17 столовых винограда. Фаворитами являются Мускат, Каберне Совиньон, Кокур, Шардоне, Ркацители.
Развожаев отметил, что драйвером развития отрастили является господдержка. Так, общий объем поддержки виноградарей и виноделов за 12 лет составил более 3 миллиардов рублей. В текущем году на развитие отрасли выделено 738 миллионов рублей. За эти деньги, в том числе, заложили 198 гектаров молодых виноградников и купили 99 единиц оборудования и сельхозтехники.
Собранный урожай оправдал ожидания. Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.
