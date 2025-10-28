Рейтинг@Mail.ru
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/kakoy-urozhay-vinograda-soberut-v-sevastopole-v-etom-godu-1150495250.html
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T17:17
2025-10-28T17:17
севастополь
новости севастополя
виноградники
урожай
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150494064_0:61:2560:1501_1920x0_80_0_0_2e9ed78207e42cd4732431a08d703afc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам главы города, массовый сбор винограда в регионе стартовал 12 августа и уже подходит к концу.При этом он отметил, что в апреле и мае некоторые виноградники пострадали от заморозков и града, поэтому точные прогнозы делать пока рано."Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой"Окончательные итоги станут известны только в конце ноября... Но главное: несмотря на возвратные заморозки весной и засушливое лето, виноделы ожидают особенно насыщенные, глубокие вина... и, возможно, именно этот урожай подарит нам самые яркие образцы севастопольского терруара", – подытожил губернатор.Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартаповВ Крыму создают уникальный стиль вина"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150494064_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_32808b4e76b235e912247e67b3819c31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, виноградники, урожай, михаил развожаев
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году

В Севастополе общий урожай винограда в 2025 году составит 21 тысячу тонн – Развожаев

17:17 28.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСбор винограда в Севастополе
Сбор винограда в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам главы города, массовый сбор винограда в регионе стартовал 12 августа и уже подходит к концу.

"На сегодня уже собрали 20 тысяч тонн винограда с площади 5 тысяч гектаров. Ожидаемый общий урожай этого года – 21 тысяча тонн", – проинформировал Развожаев.

При этом он отметил, что в апреле и мае некоторые виноградники пострадали от заморозков и града, поэтому точные прогнозы делать пока рано.
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
"Окончательные итоги станут известны только в конце ноября... Но главное: несмотря на возвратные заморозки весной и засушливое лето, виноделы ожидают особенно насыщенные, глубокие вина... и, возможно, именно этот урожай подарит нам самые яркие образцы севастопольского терруара", – подытожил губернатор.
Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
В Крыму создают уникальный стиль вина
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
 
СевастопольНовости СевастополяВиноградникиУрожайМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
17:17Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
17:01Масштабное отключение: более 30 улиц Феодосии остались без света
16:52В Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму
16:34В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
16:2017-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
16:12ГД одобрила проект о привлечении резервистов для защиты важных объектов
16:01Рыбаки пытаются урегулировать вылов хамсы около Крымского моста
15:49Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродукты
15:31В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
15:10Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
14:52Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"
14:37Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
14:27"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
14:16В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
14:02Морской транспорт Севастополя возобновил работу
13:57Новости СВО: российские бойцы уничтожили еще 1400 украинских боевиков
13:38Европа готовится к новой большой войне - Лавров
13:33В Севастополе остановили катера и паромы
13:31В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай
Лента новостейМолния