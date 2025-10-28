https://crimea.ria.ru/20251028/kakoy-urozhay-vinograda-soberut-v-sevastopole-v-etom-godu-1150495250.html
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T17:17
2025-10-28T17:17
2025-10-28T17:17
севастополь
новости севастополя
виноградники
урожай
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150494064_0:61:2560:1501_1920x0_80_0_0_2e9ed78207e42cd4732431a08d703afc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам главы города, массовый сбор винограда в регионе стартовал 12 августа и уже подходит к концу.При этом он отметил, что в апреле и мае некоторые виноградники пострадали от заморозков и града, поэтому точные прогнозы делать пока рано."Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой"Окончательные итоги станут известны только в конце ноября... Но главное: несмотря на возвратные заморозки весной и засушливое лето, виноделы ожидают особенно насыщенные, глубокие вина... и, возможно, именно этот урожай подарит нам самые яркие образцы севастопольского терруара", – подытожил губернатор.Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартаповВ Крыму создают уникальный стиль вина"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150494064_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_32808b4e76b235e912247e67b3819c31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, виноградники, урожай, михаил развожаев
Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году
В Севастополе общий урожай винограда в 2025 году составит 21 тысячу тонн – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам главы города, массовый сбор винограда в регионе стартовал 12 августа и уже подходит к концу.
"На сегодня уже собрали 20 тысяч тонн винограда с площади 5 тысяч гектаров. Ожидаемый общий урожай этого года – 21 тысяча тонн", – проинформировал Развожаев.
При этом он отметил, что в апреле и мае некоторые виноградники пострадали от заморозков и града, поэтому точные прогнозы делать пока рано.
"Окончательные итоги станут известны только в конце ноября... Но главное: несмотря на возвратные заморозки весной и засушливое лето, виноделы ожидают особенно насыщенные, глубокие вина... и, возможно, именно этот урожай подарит нам самые яркие образцы севастопольского терруара", – подытожил губернатор.
Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил
минсельхоз республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: