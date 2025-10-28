https://crimea.ria.ru/20251028/kakoy-urozhay-vinograda-soberut-v-sevastopole-v-etom-godu-1150495250.html

Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом году

Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ожидаемый урожай винограда в Севастополе в этом году составит 21 тысячу тонн, из них 20 уже собраны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам главы города, массовый сбор винограда в регионе стартовал 12 августа и уже подходит к концу.При этом он отметил, что в апреле и мае некоторые виноградники пострадали от заморозков и града, поэтому точные прогнозы делать пока рано."Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой"Окончательные итоги станут известны только в конце ноября... Но главное: несмотря на возвратные заморозки весной и засушливое лето, виноделы ожидают особенно насыщенные, глубокие вина... и, возможно, именно этот урожай подарит нам самые яркие образцы севастопольского терруара", – подытожил губернатор.Ранее о том, что в Крыму в этом году собирают уникальный урожай винограда, заявил минсельхоз республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартаповВ Крыму создают уникальный стиль вина"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе

