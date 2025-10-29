https://crimea.ria.ru/20251029/vpadayut-v-spyachku-kak-v-krymu-khranyat-yabloki-pered-otpravkoy-na-materik-1150523348.html

Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материк

Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материк

Из-за большого количества солнца яблоки сорта "Голден Рейнджерс" иногда получат ожоги, которые проявляются шершавостями на кожуре. Из-за этих "изъянов" фрукты...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Из-за большого количества солнца яблоки сорта "Голден Рейнджерс" иногда получат ожоги, которые проявляются шершавостями на кожуре. Из-за этих "изъянов" фрукты считаются второсортным - магазинам нужен товарный вид, хотя "обожженные" яблочки по факту даже слаще, говорит корреспонденту РИА Новости Крым заместитель директора по производству одного из предприятий в Кировском районе полуострова Дмитрий Бабенко.Яблоки нужно помыть и охладитьЕсли яблоки стразу отгружают в фуры, то их моют - линия мойки оборудована специальными щетками, которые смывают грязь под напором воды. Чистые фрукты высушивают и бережно укладывают в ящики в несколько рядов в специальные ячейки, чтобы плоды не бились во время транспортировки.На длительное хранение яблоки закладывают немытыми, но оставляют в прохладе и без доступа кислорода. Но и перед отгрузкой в фуры и перед закладкой в камеры хранения яблоки сортируют по калибру - в ящики отправляются плоды определенного размера и внешнего вида: без дефектов и калибром от 70 мм и выше. Так, яблоки сорта "Голден Рейнджерс", которые становятся желтыми, когда долго висят на дереве, снимают чуть зелеными, чтобы они из Крыма доехали в товарном виде на прилавки крупных материковых магазинов. Через линию сортировки за сутки проходит около 100 тонн яблок, рассказывает Бабенко."Яблоки мы завозим сюда из сада в холодильную камеру, где температура +5,5 градусов. По мере заполнения камеры, а это происходит в течение четырех дней, охлаждаем яблоко, опускаем температуру до +1 градуса. И уже после этого откачиваем из камеры кислород. В таких условиях яблоки хранятся с сентября по май. А если выдержать все условия идеально, то могут год храниться", - пояснят он, добавляя, что на длительное хранение предприятие закладывает практически 80% урожая.- Неужели в камере с газовой средой яблоки совсем не портятся?- При хранении портится три-пять процентов яблок от общего объема.- В какие регионы России отправляете урожай?- Наши яблоки мы отправляем на материк. В основном в Москву, Иваново, Нижний Новгород.- Почему в Крыму ничего не остается?- В Крыму хватает хозяйств, которые поставляют свою продукцию на местный рынок.Брать только рукамиБабенко признается, что из-за заморозков и засухи этот год в Крыму выдался непростым, но даже при таких условиях справились неплохо, "получили средний, достаточно хороший урожай". Урожай спас капельный полив и запасы воды, сделанные за зиму. При этом потеря урожая по сравнению с предыдущим годом составила порядка 25 процентов, уточняет он.И добавил, что выращивают в хозяйстве красные, зеленые и желтые яблоки - "Голден Рейнджерс", "Фуджи", "Грени Смитт", " Пинк леди" и другие.Урожай в этом хозяйстве собирают вручную. Либо сначала в сумки, а потом аккуратно пересыпают в специальные вагончики, либо сразу в комбайн - рабочие снимают яблоки и по специальному рукаву подают их непосредственно в контейнер. Такая уборка считается деликатной, объясняют специалисты.Всего на предприятии работает около полутысячи человек, кроме того, к уборке и сортировке подключаются и сезонные рабочие - их привозят из окрестных сел в радиусе 70 километров.Возможен здесь и карьерный рост. Так, например, Дмитрий Бабенко, который трудится здесь уже десять лет, пришел на завод бригадиром, потом стал агрономом, потом заместителем главного агронома, дорос до начальника цеха и замдиректора по производству. Кстати, специалист он местный, симферопольский, учился в крымском Агроуниверситете.Урожай небольшой, но калибр достойный"Сейчас в Крыму девять плодохранилищ с газовой средой. Но для того, чтобы отправить на хранение тот урожай Крыма, который мы хотим, нам нужно еще порядка 5-6 крупных плодохранилищ такого класса", - рассказал журналистам министр сельского хозяйства Денис Кратюк, уточнив, что в таких хранилищах яблоко не окисляется, а находится "в спячке".В целом, говоря об урожайности яблок в этом году, министр подчеркнул, что сезон был непростым.На материке крымские яблоки ценятся за сладкий и сочный вкус, а также за красивый внешний вид, сказал министр, заверив, что крымские яблоки могут быть вкуснее кубанских. Более того, могут смело конкурировать с ними не только по вкусу и аромату, но и по скорости попадания на рынок, где крымская продукция оказывается раньше.По информации профильного ведомства, в республике уже собрано почти 25 тысяч тонн семечковых культур - яблок, груш и айвы.Согласно оперативным данным администраций районов, наблюдается снижение валового сбора семечковых и косточковых культур в среднем на 33% к уровню прошлого года что обусловлено весенними заморозками и летней засухой.Заложенные на хранение яблоки позволяют сельхозпроизводителям выходить на рынок в периоды наиболее благоприятной ценовой конъюнктуры. Это обеспечивает непрерывность товарных потоков и стабильные финансовые поступления с декабря по июнь, когда предложение свежих отечественных яблок минимально, уточнили в пресс-службе.По мнению зампредседателя Союза "Садоводы Крыма", совладельца агрофирмы Михаила Ланового, Крыму необходимы предприятия по переработке местных яблок и персиков в фруктовые чипсы и наполнители, которые имеют большой спрос на рынках во всем мире.Многие садовые хозяйства Крыма серьезно пострадали в этом году от заморозков, ситуация с урожаем яблок очень сложная, и цены на них в зиму будут расти, ранее заявил Лановой в эфире радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой урожай винограда соберут в Севастополе в этом годуАгропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейВ Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок

