В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
В Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и... РИА Новости Крым, 28.10.2025
виноделие
виноделие в крыму
виноградники крыма
олег николаев
севастополь
экономика крыма
новости севастополя
крым
новости крыма
севастополь
крым
Новости
виноделие, виноделие в крыму, виноградники крыма, олег николаев, севастополь, экономика крыма, новости севастополя, крым, новости крыма
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов

В Севастополе создают уникальную площадку для виноделов – старт для новых винных брендов

15:31 28.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым рассказал сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и терруара "Палакия" Олег Николаев.
По его словам, идея коворкинга лежала на поверхности. Подобные форматы успешно работают за рубежом, и теперь аналог появится в России.
"Многие предприниматели с материка хотят заняться виноделием в Севастополе, но не знают, как подойти к осуществлению своей мечты. "Республика севастопольских виноделов" дает им возможность попробовать себя в новом деле, более комфортно запустить личный стартап. Крымский полуостров будет первым, где появится практическая площадка по запуску винодельческих стартапов, которые в будущем могут масштабироваться при успешной реализации", – рассказал Николаев.
На территории площадью 176 гектаров планируется разместить 30-45 авторских виноделен, каждая из которых получит по два гектара земли. В коворкинге будут работать более 100 штатных сотрудников, что обеспечит полный цикл винодельческого производства.
"В "Республике севастопольских виноделов" будет предоставлен полный цикл услуг – от закладки винограда, либо предоставления высаженного, до сбора, маркетинга и производства конечного продукта, с логистикой и выводом готовой бутылки на рынки", – уточнил Николаев.
Для посадок будут использоваться сорта винограда, традиционно чувствующие себя комфортно в климате Севастополя: рислинг, Пино-Нуар, Шардоне, Кокур, Каберне-Совиньон, Мерло, Сира, Каберне-Фран и другие автохтонные крымские сорта. Первый цикл освоения земли займет около пяти лет.
"Так как проект запускается на ранее неиспользуемых землях "Севастопольского винзавода", сейчас мы приступаем к первому этапу: корчеванию и подготовке земли для закладки виноградников. Первый цикл займет от двух до трех лет. Нам нужно будет приводить эту землю в порядок, засеивать сидератами и дальше приступать уже к посадке винограда. На третий год начнется посадка винограда. И дальше еще три года до первого урожая", – объяснил представитель проекта.
Первые участники коворкинга – инвесторы, которые связывают свои будущие проекты с виноделием и развитием гастрономического туризма в Крыму. По словам инициаторов, проект уже вызвал интерес у бизнесменов, создающих семейные винодельческие бренды.
В планах – активное сотрудничество с ресторанами, гостиницами и туристическими компаниями Крыма и России, а также с винными бутиками и торговыми сетями.
Каждый участник сможет выпускать собственный бренд вина или присоединиться к общему продвижению под маркой "Республики севастопольских виноделов", которая войдет в состав крупного терруара "Палакия".
Проект получил поддержку правительства Севастополя. Проведена оценка активов, оформлены разрешительные документы. Инвесторы уже помогли "Севастопольскому винодельческому заводу" сократить налоговые задолженности на 50 миллионов рублей.
"Власти открыты к проектам, которые позволят развиваться и своим предприятиям. Такое соседство позволит улучшить продажи и увеличить доходы обеих сторон. Это взаимовыгодный процесс, полезный экономике полуострова", – подчеркнул Николаев.
ВиноделиеВиноделие в КрымуВиноградники КрымаОлег НиколаевСевастопольЭкономика КрымаНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
