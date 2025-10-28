https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-poyavitsya-pervaya-v-rf-ploschadka-po-zapusku-vinodelcheskikh-startapov-1150491452.html

В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов

В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов - РИА Новости Крым, 28.10.2025

В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов

В Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T15:31

2025-10-28T15:31

2025-10-28T15:31

виноделие

виноделие в крыму

виноградники крыма

олег николаев

севастополь

экономика крыма

новости севастополя

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111264/91/1112649114_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_621ee387aa966472139660f901cc07cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым рассказал сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и терруара "Палакия" Олег Николаев.По его словам, идея коворкинга лежала на поверхности. Подобные форматы успешно работают за рубежом, и теперь аналог появится в России."Многие предприниматели с материка хотят заняться виноделием в Севастополе, но не знают, как подойти к осуществлению своей мечты. "Республика севастопольских виноделов" дает им возможность попробовать себя в новом деле, более комфортно запустить личный стартап. Крымский полуостров будет первым, где появится практическая площадка по запуску винодельческих стартапов, которые в будущем могут масштабироваться при успешной реализации", – рассказал Николаев.На территории площадью 176 гектаров планируется разместить 30-45 авторских виноделен, каждая из которых получит по два гектара земли. В коворкинге будут работать более 100 штатных сотрудников, что обеспечит полный цикл винодельческого производства.Для посадок будут использоваться сорта винограда, традиционно чувствующие себя комфортно в климате Севастополя: рислинг, Пино-Нуар, Шардоне, Кокур, Каберне-Совиньон, Мерло, Сира, Каберне-Фран и другие автохтонные крымские сорта. Первый цикл освоения земли займет около пяти лет."Так как проект запускается на ранее неиспользуемых землях "Севастопольского винзавода", сейчас мы приступаем к первому этапу: корчеванию и подготовке земли для закладки виноградников. Первый цикл займет от двух до трех лет. Нам нужно будет приводить эту землю в порядок, засеивать сидератами и дальше приступать уже к посадке винограда. На третий год начнется посадка винограда. И дальше еще три года до первого урожая", – объяснил представитель проекта.В планах – активное сотрудничество с ресторанами, гостиницами и туристическими компаниями Крыма и России, а также с винными бутиками и торговыми сетями.Каждый участник сможет выпускать собственный бренд вина или присоединиться к общему продвижению под маркой "Республики севастопольских виноделов", которая войдет в состав крупного терруара "Палакия".Проект получил поддержку правительства Севастополя. Проведена оценка активов, оформлены разрешительные документы. Инвесторы уже помогли "Севастопольскому винодельческому заводу" сократить налоговые задолженности на 50 миллионов рублей."Власти открыты к проектам, которые позволят развиваться и своим предприятиям. Такое соседство позволит улучшить продажи и увеличить доходы обеих сторон. Это взаимовыгодный процесс, полезный экономике полуострова", – подчеркнул Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собирают уникальный урожай виноградаКрыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнениеВ Крыму создают уникальный стиль вина

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие, виноделие в крыму, виноградники крыма, олег николаев, севастополь, экономика крыма, новости севастополя, крым, новости крыма