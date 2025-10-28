https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-poyavitsya-pervaya-v-rf-ploschadka-po-zapusku-vinodelcheskikh-startapov-1150491452.html
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
В Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T15:31
2025-10-28T15:31
2025-10-28T15:31
виноделие
виноделие в крыму
виноградники крыма
олег николаев
севастополь
экономика крыма
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111264/91/1112649114_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_621ee387aa966472139660f901cc07cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым рассказал сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и терруара "Палакия" Олег Николаев.По его словам, идея коворкинга лежала на поверхности. Подобные форматы успешно работают за рубежом, и теперь аналог появится в России."Многие предприниматели с материка хотят заняться виноделием в Севастополе, но не знают, как подойти к осуществлению своей мечты. "Республика севастопольских виноделов" дает им возможность попробовать себя в новом деле, более комфортно запустить личный стартап. Крымский полуостров будет первым, где появится практическая площадка по запуску винодельческих стартапов, которые в будущем могут масштабироваться при успешной реализации", – рассказал Николаев.На территории площадью 176 гектаров планируется разместить 30-45 авторских виноделен, каждая из которых получит по два гектара земли. В коворкинге будут работать более 100 штатных сотрудников, что обеспечит полный цикл винодельческого производства.Для посадок будут использоваться сорта винограда, традиционно чувствующие себя комфортно в климате Севастополя: рислинг, Пино-Нуар, Шардоне, Кокур, Каберне-Совиньон, Мерло, Сира, Каберне-Фран и другие автохтонные крымские сорта. Первый цикл освоения земли займет около пяти лет."Так как проект запускается на ранее неиспользуемых землях "Севастопольского винзавода", сейчас мы приступаем к первому этапу: корчеванию и подготовке земли для закладки виноградников. Первый цикл займет от двух до трех лет. Нам нужно будет приводить эту землю в порядок, засеивать сидератами и дальше приступать уже к посадке винограда. На третий год начнется посадка винограда. И дальше еще три года до первого урожая", – объяснил представитель проекта.В планах – активное сотрудничество с ресторанами, гостиницами и туристическими компаниями Крыма и России, а также с винными бутиками и торговыми сетями.Каждый участник сможет выпускать собственный бренд вина или присоединиться к общему продвижению под маркой "Республики севастопольских виноделов", которая войдет в состав крупного терруара "Палакия".Проект получил поддержку правительства Севастополя. Проведена оценка активов, оформлены разрешительные документы. Инвесторы уже помогли "Севастопольскому винодельческому заводу" сократить налоговые задолженности на 50 миллионов рублей."Власти открыты к проектам, которые позволят развиваться и своим предприятиям. Такое соседство позволит улучшить продажи и увеличить доходы обеих сторон. Это взаимовыгодный процесс, полезный экономике полуострова", – подчеркнул Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собирают уникальный урожай виноградаКрыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнениеВ Крыму создают уникальный стиль вина
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111264/91/1112649114_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_70b563dcb838595cca235a5462b6bd65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виноделие, виноделие в крыму, виноградники крыма, олег николаев, севастополь, экономика крыма, новости севастополя, крым, новости крыма
В Крыму появится первая в РФ площадка по запуску винодельческих стартапов
В Севастополе создают уникальную площадку для виноделов – старт для новых винных брендов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей. Об этом РИА Новости Крым рассказал сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и терруара "Палакия" Олег Николаев.
По его словам, идея коворкинга лежала на поверхности. Подобные форматы успешно работают за рубежом, и теперь аналог появится в России.
"Многие предприниматели с материка хотят заняться виноделием в Севастополе, но не знают, как подойти к осуществлению своей мечты. "Республика севастопольских виноделов" дает им возможность попробовать себя в новом деле, более комфортно запустить личный стартап. Крымский полуостров будет первым, где появится практическая площадка по запуску винодельческих стартапов, которые в будущем могут масштабироваться при успешной реализации", – рассказал Николаев.
На территории площадью 176 гектаров планируется разместить 30-45 авторских виноделен, каждая из которых получит по два гектара земли. В коворкинге будут работать более 100 штатных сотрудников, что обеспечит полный цикл винодельческого производства.
"В "Республике севастопольских виноделов" будет предоставлен полный цикл услуг – от закладки винограда, либо предоставления высаженного, до сбора, маркетинга и производства конечного продукта, с логистикой и выводом готовой бутылки на рынки", – уточнил Николаев.
Для посадок будут использоваться сорта винограда, традиционно чувствующие себя комфортно в климате Севастополя: рислинг, Пино-Нуар, Шардоне, Кокур, Каберне-Совиньон, Мерло, Сира, Каберне-Фран и другие автохтонные крымские сорта. Первый цикл освоения земли займет около пяти лет.
"Так как проект запускается на ранее неиспользуемых землях "Севастопольского винзавода", сейчас мы приступаем к первому этапу: корчеванию и подготовке земли для закладки виноградников. Первый цикл займет от двух до трех лет. Нам нужно будет приводить эту землю в порядок, засеивать сидератами и дальше приступать уже к посадке винограда. На третий год начнется посадка винограда. И дальше еще три года до первого урожая", – объяснил представитель проекта.
Первые участники коворкинга – инвесторы, которые связывают свои будущие проекты с виноделием и развитием гастрономического туризма в Крыму. По словам инициаторов, проект уже вызвал интерес у бизнесменов, создающих семейные винодельческие бренды.
В планах – активное сотрудничество с ресторанами, гостиницами и туристическими компаниями Крыма и России, а также с винными бутиками и торговыми сетями.
Каждый участник сможет выпускать собственный бренд вина или присоединиться к общему продвижению под маркой "Республики севастопольских виноделов", которая войдет в состав крупного терруара "Палакия".
Проект получил поддержку правительства Севастополя. Проведена оценка активов, оформлены разрешительные документы. Инвесторы уже помогли "Севастопольскому винодельческому заводу" сократить налоговые задолженности на 50 миллионов рублей.
"Власти открыты к проектам, которые позволят развиваться и своим предприятиям. Такое соседство позволит улучшить продажи и увеличить доходы обеих сторон. Это взаимовыгодный процесс, полезный экономике полуострова", – подчеркнул Николаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: