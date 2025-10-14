https://crimea.ria.ru/20251014/khotim-i-ne-mozhem-krymskie-vinodely-o-neobkhodimykh-izmeneniyakh-v-zakone-1150177282.html

"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Одним из главных факторов, тормозящих развитие винодельческой отрасли в Крыму, остается запрет на строительство перерабатывающих предприятий непосредственно на виноградниках. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил винодел и энолог Алексей Сапсай.По его словам, именно развитие малых форм виноделия способно стать драйвером роста экономики региона, но действующие ограничения мешают этому процессу.Сапсай привел пример испанского региона Приорат, где концентрация небольших виноделен привела к экономическому прорыву."Это огромное количество малых форм виноделия, которые сконцентрировались в одной зоне и обусловили взрывной рост экономики региона", – пояснил энолог.Он подчеркнул, что для подобных успехов в Крыму необходимо изменить правила."Чтобы это происходило у нас, нужно разрешить виноделам строить перерабатывающие предприятия на собственных виноградниках. Сегодня в Крыму это нельзя делать. Это ограничивает и туристический, и производственный потенциал, и является барьером для взрывного развития виноделия", – считает Алексей Сапсай.Эксперт выразил надежду, что в ближайшие годы ситуация изменится, и регион сможет в полной мере раскрыть свой потенциал."Я очень бы хотел, чтобы эта ситуация каким-то образом разрешилась в ближайшее время. Тогда инвесторов и желающих развивать крымское виноделие станет намного больше", – подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в России разработают критерии виноградопригодных земель, на их основе создадут специальную карту, чтобы предотвратить застройку таких участков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результатыСбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"

