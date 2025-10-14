Рейтинг@Mail.ru
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251014/khotim-i-ne-mozhem-krymskie-vinodely-o-neobkhodimykh-izmeneniyakh-v-zakone-1150177282.html
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе - РИА Новости Крым, 14.10.2025
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
Одним из главных факторов, тормозящих развитие винодельческой отрасли в Крыму, остается запрет на строительство перерабатывающих предприятий непосредственно на... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T19:05
2025-10-14T17:46
виноделие в крыму
радио "спутник в крыму"
виноградники
виноградники крыма
виноделие
новости крыма
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149777191_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_3f1800e5762f69f1898ebc9a56184fe2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Одним из главных факторов, тормозящих развитие винодельческой отрасли в Крыму, остается запрет на строительство перерабатывающих предприятий непосредственно на виноградниках. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил винодел и энолог Алексей Сапсай.По его словам, именно развитие малых форм виноделия способно стать драйвером роста экономики региона, но действующие ограничения мешают этому процессу.Сапсай привел пример испанского региона Приорат, где концентрация небольших виноделен привела к экономическому прорыву."Это огромное количество малых форм виноделия, которые сконцентрировались в одной зоне и обусловили взрывной рост экономики региона", – пояснил энолог.Он подчеркнул, что для подобных успехов в Крыму необходимо изменить правила."Чтобы это происходило у нас, нужно разрешить виноделам строить перерабатывающие предприятия на собственных виноградниках. Сегодня в Крыму это нельзя делать. Это ограничивает и туристический, и производственный потенциал, и является барьером для взрывного развития виноделия", – считает Алексей Сапсай.Эксперт выразил надежду, что в ближайшие годы ситуация изменится, и регион сможет в полной мере раскрыть свой потенциал."Я очень бы хотел, чтобы эта ситуация каким-то образом разрешилась в ближайшее время. Тогда инвесторов и желающих развивать крымское виноделие станет намного больше", – подчеркнул он.Ранее сообщалось, что в России разработают критерии виноградопригодных земель, на их основе создадут специальную карту, чтобы предотвратить застройку таких участков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результатыСбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"
https://crimea.ria.ru/20251014/v-rossii-proydet-pervyy-vinnyy-sammit-briks--kiselev-1150175343.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149777191_130:0:1170:780_1920x0_80_0_0_0b559eb67ac8e9f3480d4dd196b4ed0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, виноделие, новости крыма, мнения
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе

Запрет виноделен на территории виноградников мешает развитию отрасли в Крыму – эксперт

19:05 14.10.2025
 
© Правительство РоссииОсень в Крыму
Осень в Крыму
© Правительство России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Одним из главных факторов, тормозящих развитие винодельческой отрасли в Крыму, остается запрет на строительство перерабатывающих предприятий непосредственно на виноградниках. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил винодел и энолог Алексей Сапсай.
По его словам, именно развитие малых форм виноделия способно стать драйвером роста экономики региона, но действующие ограничения мешают этому процессу.
"Энтузиастов действительно много, и желающих инвестировать в Крым много. Но есть ограничения, которые сдерживают это развитие", – отметил он.
Сапсай привел пример испанского региона Приорат, где концентрация небольших виноделен привела к экономическому прорыву.
"Это огромное количество малых форм виноделия, которые сконцентрировались в одной зоне и обусловили взрывной рост экономики региона", – пояснил энолог.
Он подчеркнул, что для подобных успехов в Крыму необходимо изменить правила.
"Чтобы это происходило у нас, нужно разрешить виноделам строить перерабатывающие предприятия на собственных виноградниках. Сегодня в Крыму это нельзя делать. Это ограничивает и туристический, и производственный потенциал, и является барьером для взрывного развития виноделия", – считает Алексей Сапсай.
Эксперт выразил надежду, что в ближайшие годы ситуация изменится, и регион сможет в полной мере раскрыть свой потенциал.
"Я очень бы хотел, чтобы эта ситуация каким-то образом разрешилась в ближайшее время. Тогда инвесторов и желающих развивать крымское виноделие станет намного больше", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в России разработают критерии виноградопригодных земель, на их основе создадут специальную карту, чтобы предотвратить застройку таких участков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
15:11
В России пройдет первый винный саммит БРИКС – Киселев
 
Радио "Спутник в Крыму"Виноделие в КрымуВиноградникиВиноградники КрымаВиноделиеНовости КрымаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
18:45Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
18:04Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
17:51Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
17:47Рейд в Севастополе закрыли второй раз за полчаса
17:41Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц
17:34Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
17:32Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
17:27Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
17:21В Севастополе перекрыли рейд
17:10"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
16:49Крым готов к отопительному сезону на 99%
16:32Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта
16:13Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
15:55В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
15:27Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
15:11В России пройдет первый винный саммит БРИКС – Киселев
14:48Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
14:25Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
14:16Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
Лента новостейМолния